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مشروب شهير يحمي من الجلطات

9/4/2023 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هناك مشروب شهير، إذا حرص الإنسان على تناوله بكمية وفيرة يوميًا، يصبح أقل عرضة للإصابة بالجلطات الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.
وقال شعبان إن المشروب الشهير الذي يقصده هو الماء، مشيرًا إلى أن فوائده لا تقتصر فقط على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، بل يساهم أيضًا في تقليل خطر تجلط الدم.
وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن الماء يحد من خطر الإصابة بالجلطات، بفضل دوره الفعال في الحفاظ على سيولة الدم بالشرايين والأوعية الدموية.
وأشار إلى وجود إرشادات يجب الالتزام بها عند شرب الماء، لضمان الوقاية من الجلطات الدموية، وتشمل:
- شرب كمية كافية من الماء يوميًا، لا تقل عن 3 لترًا.
- شرب الماء دون الشعور بالعطش.
- عدم شرب ما يزيد عن لتر من الماء في غضون 60 دقيقة.
- عدم شرب الماء المثلج، خاصةً عندما يكون الجسم ساخنًا بعد ممارسة التمارين الرياضية.

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