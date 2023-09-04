رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا لتورطه بعملية نصب في الجزائر
التاريخ
9/4/2023 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل أعمال سوري متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، لتورطه بعملية نصب.
وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن رجل الأعمال السوري. يدعى "أ.م.غ"، تورط في جريمة نصب على رجل أعمال جزائري، حيث سلبه مبلغا ماليا معتبرا بلغت قيمته أكثر من 400 مليار سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق ما ورد بجلسة المحاكمة، إلى شكوى رفعها رجل أعمال جزائري لدى مصالح الأمن، ضد المتهم "أ.م.غ"، حيث كشف تعرضه لعملية نصب خلال إبرامهما عقد شراكة لتأسيس "ترقية عقارية" على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراقة.
وأكد المشتكي أن المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة.
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