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رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا لتورطه بعملية نصب في الجزائر

9/4/2023 3:10:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل أعمال سوري متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، لتورطه بعملية نصب.

وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن رجل الأعمال السوري. يدعى "أ.م.غ"، تورط في جريمة نصب على رجل أعمال جزائري، حيث سلبه مبلغا ماليا معتبرا بلغت قيمته أكثر من 400 مليار سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق ما ورد بجلسة المحاكمة، إلى شكوى رفعها رجل أعمال جزائري لدى مصالح الأمن، ضد المتهم "أ.م.غ"، حيث كشف تعرضه لعملية نصب خلال إبرامهما عقد شراكة لتأسيس "ترقية عقارية" على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراقة.
وأكد المشتكي أن المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

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