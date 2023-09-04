وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك



وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن شخصا أقدم على طعن آخر بأداة حادة ما أدى إلى وفاته، حيث تم إخلاء الوفاة إلى المستشفى العسكري.



وأضاف، أن أحد أطراف المشاجرة أصيب بجروح ورضوض وتم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وهو قيد العلاج .



وبين المصدر، أنّ المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة، بعد ضبط شخص ثالث اشترك بالمشاجرة.