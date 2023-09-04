وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك

وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك
التاريخ
9/4/2023 3:10:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، مساء اليوم الإثنين، بعد أن تعرض للطعن من قبل آخر في مشاجرة بمحافظة الكرك.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن شخصا أقدم على طعن آخر بأداة حادة ما أدى إلى وفاته، حيث تم إخلاء الوفاة إلى المستشفى العسكري.
وأضاف، أن أحد أطراف المشاجرة أصيب بجروح ورضوض وتم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وهو قيد العلاج .
وبين المصدر، أنّ المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة، بعد ضبط شخص ثالث اشترك بالمشاجرة.
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