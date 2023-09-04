مجلس بلدي نابلس يضع استقالته تحت تصرف وزير الحكم المحلي ويؤكد إلتزامه بنتائج التحقيق
التاريخ
9/4/2023 3:10:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN / اعلنت بلدية نابلس انها ستلتزم بكافة نتائج لجنة التحقيق التي تم الاعلان عن تشكيلها من قبل محافظة نابلس و وزارة الحكم المحلي.
وقالت البلدية في بيان صادر تنها عقب اجتماع مجلس بلدي نابلس الطاريء الذي عقد عقب الاعلان عن وفاة عاملين بالبلدية ان المجلس يترحم على شهيدي لقمة العيش، الموظفين في بلدية نابلس، الشهيد سعيد هاني الكوني والشهيد أحمد غسان هندومة، اللذان قضيا أثناء تأدية واجبهما في خدمة مدينتهما وأهلهما.
واكدت البلدية انها ستقف عن مسؤولياتنا تجاه المدينة
وأهلها، وتجاه بلدية نابلس، و وضعت استقالة المجلس البلدي تحت تصرّف معالي وزير الحكم المحلي.
كما واعلن مجلس بلدية نابلس الحداد على روح شهيدي البلدية سعيد كوني و أحمد هندومة والتزامه بقرار تشكيل لجنة تحقيق في حادث انهيار التربة الذي أدى لوفاتهما واستعداده للوقوف أمام واجباته والالتزام بنتائج لجنة التحقيق.
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