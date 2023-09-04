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مجلس بلدي نابلس يضع استقالته تحت تصرف وزير الحكم المحلي ويؤكد إلتزامه بنتائج التحقيق

9/4/2023 3:10:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / اعلنت بلدية نابلس انها ستلتزم بكافة نتائج لجنة التحقيق التي تم الاعلان عن تشكيلها من قبل محافظة نابلس و وزارة الحكم المحلي.

وقالت البلدية في بيان صادر تنها عقب اجتماع مجلس بلدي نابلس الطاريء الذي عقد عقب الاعلان عن وفاة عاملين بالبلدية ان المجلس يترحم على شهيدي لقمة العيش، الموظفين في بلدية نابلس، الشهيد سعيد هاني الكوني والشهيد أحمد غسان هندومة، اللذان قضيا أثناء تأدية واجبهما في خدمة مدينتهما وأهلهما.

واكدت البلدية انها ستقف عن مسؤولياتنا تجاه المدينة
وأهلها، وتجاه بلدية نابلس، و وضعت استقالة المجلس البلدي تحت تصرّف معالي وزير الحكم المحلي.

كما واعلن مجلس بلدية نابلس الحداد على روح شهيدي البلدية سعيد كوني و أحمد هندومة والتزامه بقرار تشكيل لجنة تحقيق في حادث انهيار التربة الذي أدى لوفاتهما واستعداده للوقوف أمام واجباته والالتزام بنتائج لجنة التحقيق.

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