تراجع بورصات الخليج في ظل تقلّب أسعار النفط

تراجع بورصات الخليج في ظل تقلّب أسعار النفط
التاريخ
9/4/2023 3:09:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الأثنين، في ظل توخي المستثمرين الحذر مع تقلب أسعار النفط، وانتظارهم أيضا التحركات المقبلة من مجلس الاحتياطي الأميركي بشأن السياسة النقدية.
وتقلبت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، فشهدت جلسة اليوم عدة حالات من الارتفاع والانخفاض، في ظل هدوء التداولات بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
MENAFN04092023000208011052ID1107005658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.