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تراجع بورصات الخليج في ظل تقلّب أسعار النفط

9/4/2023 3:09:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الأثنين، في ظل توخي المستثمرين الحذر مع تقلب أسعار النفط، وانتظارهم أيضا التحركات المقبلة من مجلس الاحتياطي الأميركي بشأن السياسة النقدية.
وتقلبت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، فشهدت جلسة اليوم عدة حالات من الارتفاع والانخفاض، في ظل هدوء التداولات بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

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