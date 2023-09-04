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بريطانيا: ارتفاع كبير على أسعار المحروقات لم يسجل منذ 23 عاماً

9/4/2023 3:09:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات أن السائقين في المملكة المتحدة تأثروا بواحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الاثنين عن الاتحاد أن سائقي السيارات تأثروا بارتفاع قدره 7 بنس لكل لتر في متوسط تكلفة البنزين في آب الماضي، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عقدين.
وأضافت أن متوسط أسعار الديزل ارتفعت بمقدار 8 بنس للتر، وهو سادس أكبر ارتفاع خلال الفترة نفسها.

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