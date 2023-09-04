بريطانيا: ارتفاع كبير على أسعار المحروقات لم يسجل منذ 23 عاماً
التاريخ
9/4/2023 3:09:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات أن السائقين في المملكة المتحدة تأثروا بواحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الاثنين عن الاتحاد أن سائقي السيارات تأثروا بارتفاع قدره 7 بنس لكل لتر في متوسط تكلفة البنزين في آب الماضي، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عقدين.
وأضافت أن متوسط أسعار الديزل ارتفعت بمقدار 8 بنس للتر، وهو سادس أكبر ارتفاع خلال الفترة نفسها.
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