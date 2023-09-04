صورة إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير الجدل

أثارت صورة حديثة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر ماسك في الصورة وهو يرتدي الزي الخليجي، وقوبلت صورته الطريفة بتفاعل واضح من رواد التواصل الاجتماعي.

وبدا مالك «إكس»، «تويتر» سابقاً، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي في المنصة، مبتسماً، وقد لبس ثوباً أبيض بتطريز على الصدر وغترةً وعقالاً، وعلَّق قائلاً: «أقدّم لكم إيلون (الشيخ) ماسك».

وأكد مهتمون بالتقنيات الحديثة أن الصورة ليست واقعية، موضحين أن الفحص والتدقيق يثبتان أنها غير حقيقية، بل معدَّلة بتطبيقات الذكاء الصناعي.

ويبدو أن ماسك لا يكفُّ عن إثارة الجدل دائماً، سواءٌ بتصريحاته الغريبة أو قراراته المفاجئة التي تخصُّ منصة «إكس».

وكان أحدث تصريحاته الأخيرة اعترافه بأن النجاح قد لا يحالفه في قراراته التي توقع كثيرون أنها ستؤدي إلى الفشل، إذ قال، في تدوينة سابقة عبر «إكس»: «قد نفشل كما توقع الكثيرون، ولكننا سنبذل أقصى جهدنا».

وأضاف: «الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية عظيمة في الوقت الحالي».

ورأى بعض الخبراء أن دوافع خفية تكمن في تصرفاته التي يصنع بها حالة من الطرافة، مثل النزال بينه وبين مارك زوكربيرغ، مالك منصة «فيسبوك».

وكشف خبير سياسي وجود أسباب غير معلنة وراء ذلك الأمر، مشدداً على أنه ليس بالسطحية التي يراها الكثيرون.

وأوضح الدكتور توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي المصري، خلال مداخلة الشهر الماضي مع برنامج «مطروح للنقاش» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوة إلى نزال بين ماسك وزوكربيرغ لها دوافع أخرى غير التي تظهر للجميع، مشيراً إلى أن الموضوع يتجاوز حد الطرافة المعلنة.

وقال حميد: «أشخاص على هذا المستوى لا يدعون إلى مثل هذا الحدث لمجرد لقطة طريفة»، لافتاً إلى أن هناك دوافع عميقة وراء هذا الأمر.

وأضاف: «ماسك وزوكربيرغ يقومان بعمل دعاية مجانية، وهناك أهداف تسويقية، وبرغم أنهما لم يكونا في حاجة إلى الدعاية؛ لأنهما كانا يتنافسان مع بعضهما دون منافسة من طرف آخر، فإن تطبيق (تيك توك) بدأ يأخذ حيزاً مخيفاً وقوياً في المنافسة».

وتابع: «احتمالية العالم متعدد الأقطاب ترعب كثيرين في الولايات المتحدة والشركات الكبرى»، مبيناً أن هناك جوانب سياسية لهذه الدعوة.

وأكد أن حدوث العالم متعدد الأقطاب يؤدي إلى ظهور منافسين جدد يحتاجون إلى دعاية أكبر من أي شركة أخرى، ومن ثم فإن ماسك وزوكربيرغ قاما بعمل حركة ذكية جداً جعلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عنهما في العالم، منوهاً بأنهما أحرزا نقطة مهمة جداً للسيطرة على عقول الناس.