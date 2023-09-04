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إنقاذ طفل من موت محقق في فلسطين (فيديو)

9/4/2023 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني تمكن من إنقاذ طفل في مدينة الخليل بفلسطين، من موت محقق في اللحظة الأخيرة.

ويظهر المقطع المتداول طفلاً علق رأسه بنافذة السيارة، وكاد أن يختنق، وداخل السيارة تظهر والدة الطفل وهي تحاول يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة، إلا أنها فشلت في ذلك.

ولاحظ الشاب الموقف، فأسرع لمساعدتها وقام بتكسير الزجاج، وإنزال الطفل عن النافذة.

المقطع حظي بإعجاب رواد التواصل، الذين أشادوا بشجاعة الشاب، وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.



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