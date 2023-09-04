إنقاذ طفل من موت محقق في فلسطين (فيديو)

إنقاذ طفل من موت محقق في فلسطين (فيديو)
التاريخ
9/4/2023 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني تمكن من إنقاذ طفل في مدينة الخليل بفلسطين، من موت محقق في اللحظة الأخيرة.
ويظهر المقطع المتداول طفلاً علق رأسه بنافذة السيارة، وكاد أن يختنق، وداخل السيارة تظهر والدة الطفل وهي تحاول يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة، إلا أنها فشلت في ذلك.
ولاحظ الشاب الموقف، فأسرع لمساعدتها وقام بتكسير الزجاج، وإنزال الطفل عن النافذة.
المقطع حظي بإعجاب رواد التواصل، الذين أشادوا بشجاعة الشاب، وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.
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