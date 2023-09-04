مولر يعود إلى تشكيلة ألمانيا

أعاد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك مهاجم بايرن ميونيخ المخضرم توماس مولر (33 عاما) إلى التشكيلة لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا.

وأعلن الاتحاد الألماني الإثنين على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن مولر صاحب 44 هدفا في 121 مباراة مع المانشافت، استفاد من الانسحاب المحتمل لنيكلاس فولكروغ، ضحية "شد طفيف" قبل لقاءي اليابان، السبت في فولفسبورغ، والثلاثاء المقبل في في 12 /سبتمبر الجاري في دورتموند.

وهذه هي المرة الأولى منذ مونديال في قطر في ديسمبر الماضي، عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا، يوجه فيها فليك الدعوة إلى بطل العالم السابق وهداف كأس العالم 2010 والركيزة الاساسية في تشكيلة ألمانيا لأكثر من عقد من الزمن.

وكان فليك استبعد مهاجم النادي البافاري من التشكيلة في فترتي التوقف الدوليتين في مارس ويونيو الماضيين.

وقال مولر في نهاية الأسبوع الماضي: "أنا وهانزي فليك نتفاهم بشكل جيد جدا، رياضيًا وعلى مستوى وجهات النظر الشخصية"، مؤكدا أنه "مستعد" لاستدعاء محتمل قبل تسعة أشهر من كأس أوروبا التي ستقام في بلاده.

وكان مولر وصف احتمال خوض مباراته الأخيرة في المنتخب عندما فازت ألمانيا على كوستاريكا (4-2) وخرجت خالية الوفاض من الدور الأول لمونديال قطر، بأنه "كارثة مطلقة"، مؤكدا أنه سيكون "جاهزاً دائماً للدفاع عن ألوان المنتخب".









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