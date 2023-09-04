فاز الجواد " جبلة" بلقب المحطة الألمانية العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة ال 30، أمس بمضمار "ايفزهايم" العشبي في مدينة بادن بادن، لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر 4سنوات فما فوق.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثا أصيلا من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحضر السباق أكثر من 13 ألف متفرج، بجانب المشاركة المميزة من نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا.

وقطع الجواد "جبلة" البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل (المأمون مونلو × كوثر بنت نظام)، لوذنان ريسينج، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس سفيان سعدي، مسافة السباق بزمن وقدره 01:53.36 دقيقة.

وجاء بالمرتبة الثانية "اليكيو" (نيشان × جيبلينا بنت درويش) للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير وقيادة الفارس ثورهامر هانسن، فيما حل ثالثا "فريدي بي" (تي إم فريد تكساس× فيا هايبولايت بنت داحس ) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، وقيادة الفارس إدواردو بيدروزا.

وفي الختام قام سعادة أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، وسعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وسامي البوعينين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، بتقديم الكؤوس والجوائز لمدرب الجواد " جبلة" ألبان دي ميول والفارس سفيان سعدي.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: " سعداء بالنجاحات المميزة لسباق المحطة العاشرة بألمانيا، والذي شهد إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى حاجز الـ 13 ألف متفرج، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية".

وأضاف: " نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة لدعمه وتوجيهاته التي تعزز تميز سباقات الكأس الغالية في كافة المحطات والمضامير العالمية، كما نعبر عن فخرنا بمستوى الإشادات والأصداء الواسعة والترحيب الكبير في ألمانيا، والذي يدفعنا لتقديم سباقات أكثر بتنوع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي، متوجهاً بالتهنئة لإسطبلات وذنان ريسينج على فوزهم بلقب سباق محطة ألمانيا.

وأشاد الرحماني بعودة سباقات الخيل العربي إلى ألمانيا تحت مظلة الاتحاد الدولي، بما يعزز خطط نهضة وإعلاء الخيول العربية في العالم.





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