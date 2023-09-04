أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، حفلاً بهيجاً بمناسبة ختام برنامجها الصيفي "مستقبل الإمارات لرياضتي الكاراتيه والجودو" والذي أقيم في فترة الصيف بمشاركة 113 لاعباً ولاعبة من المواطنين، للأعمار من 6 – 14 سنة، في اللعبتين، واستمر لمدة شهرين.

ووجد المعسكر الذي أقيم خلال فترة الصيف لابناء المواطنين، صدى طيباً وسط المجتمع وحظي بإقبال كبير واستضافته صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وشارك في تدريبات المعسكر، الأجهزة الفنية للعبتين، بالإضافة لعناصر من فرق الرجال بغرض تجهيزهم لقيادة الألعاب في الجانب الفني مستقبلاً، وشهد البرنامج تفوقاً واضحاً وأظهر مواهب عديدة من الأطفال والنشء المواطنين.

وقال سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي في كلمته خلال الحفل: "هناك تطابق وانسجام تام وتنسيق بين جميع إدارات أندية الإمارة، مع خطط مجلس الشارقة الرياضي المستمدة والمستوحاة من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به نادي الشارقة على نطاق الألعاب الفردية.

وأوضح الحزامي، أن أكثر ما أسعدهم هو رؤية أولياء الأمور وحضورهم، وهو مؤشر لنجاح البرنامج ويؤكد على الفائدة التي حصل عليها ابناؤهم، متمنياً ان تستمر هذه البرامج لأن هذا هو ما ينادي به صاحب السمو حاكم الشارقة باستثمار أوقات شبابنا فيما يفيدهم.

ومضى: "هدفنا هو حضور ابنائنا للأندية وممارسة الرياضة بشتى أنواعها، لزيادة معرفتهم وإضافة خبرات جديدة لهم، وبناء ثقة متينة بين أولياء الأمور والأندية، لأننا نهدف لصناعة قادة المستقبل، وسنعمل من أجل تطوير هذه البرامج واستقطاب أعداد أكبر لخدمة منتخبات الدولة وتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة".

من جانبه أكد اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن التجمع مميز بلا شك وينبغي أن يستمر في كافة الألعاب، مبيناً أن هذه الأجيال هي التي ستمثل رياضة الإمارات في المستقبل في كافة الألعاب الفردية والجماعية.

وأثنى الرزوقي على العمل الكبير الذي يبذله مجلس الشارقة الرياضي، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالألعاب الفردية وكذلك نادي الشارقة الرياضي، لافتاً إلى أن هذه التجمعات تحافظ على الشباب وتنمي فيهم روح الرياضة، ورؤية أسرهم له صدى كبير، وهو ما نادى به صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أولاهم كافة الحقوق.

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، أنهم كاتحاد في سعي دائم لأن تكون هناك برامج مشتركة بين الاتحاد الأندية، مشيراً إلى أن جلسات واجتماعات عديدة ستعقد مع الأندية لوضع برنامج موحد لخدمة ابناء الوطن لأن الجميع هدفه واحد هو رفع راية الإمارات في كافة المحافل.

وفي كلمته خلال الحفل قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياض رئيس الألعاب الفردية: "عيالي وبحفظهم".. مقولة مختصرة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تحوي الكثير من المعاني السامية والرعاية الشاملة التي يوليها والدنا حفظه الله لابنائه، مشيراً إلى أن هذه المقولة هي رسالة لنا جميعاً ولكافة أطراف المجتمع بالحفاظ على أبنائنا وتوجيههم للطريق الصحيح بقضاء أوقات فراغم بما يفيدهم في الأندية وهو الهدف الأسمى الذي نعمل لأجله، كيف لا والأندية التي هي الملاذ الآمن لعيالنا لما تحتويه من رياضات مختلفة تغذي العقل وتهذب الروح وتقوي البدن..

وتابع: "إننا في نادي الشارقة وفي إدارة الألعاب الفردية آلينا على أنفسنا ووضعنا هذه الكلمات نبراساً نهتدي به، وطريقاً نسير فيه لتحقيق غايات صاحب السمو حاكم الشارقة، لحفظ أبنائنا وجذبهم للنادي واستقطابهم، فهم الأولوية لنا لأنهم مستقبل الوطن وعماد دولتنا القوية".

حضر حفل ختام برنامجها الصيفي "مستقبل الإمارات لرياضتي الكاراتيه والجود" سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد جاسم، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، وعدد من الضيوف وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

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