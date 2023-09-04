فوز الحمرية ومليحة في انطلاقة موسم «قدم الصالات»
التاريخ
9/4/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أظهر الحمرية روح البطل في الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد لكرة قدم القاعات في ضربة البداية للموسم الـ15 للعبة وذلك حينما حول تأخره بهدف إلى فوز على البطائح 2-1 وأحدث مليحة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل اللقب الموسمين السابقين وضيفه خورفكان 3-1 وجاءت انطلاقة موسم القاعات مثيرة وجماهيرية عبر الحضور الكبير لعشاق اللعبة.
وتقدم البطائح عن طريق خالد الحمادي بعد مرور «56 ثانية فقط» وسرعان ما استعاد أصحاب الأرض توازنهم وعدلوا النتيجة من هدف ملعوب صنعه صبري جميل النجم الأول في المباراة وسجله أحمد عبدالله الصالح وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني نجح إبراهيم خالد في تسجيل هدف الفوز للحمرية قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق من تمريرة ذكية لحمدان الكثيري.
وفي قاعة نادي مليحة أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف للقائد علي الخمري انتهى عليه الشوط الأول وكان الهدفان الثاني والثالث من توقيع الصاعد الموهوب حميد ناصر الزري وعمر عبدالله الصالح وسجل لخورفكان عارف علي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04092023000110011019ID1107005518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.