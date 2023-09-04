فوز الحمرية ومليحة في انطلاقة موسم «قدم الصالات»

أظهر الحمرية روح البطل في الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد لكرة قدم القاعات في ضربة البداية للموسم الـ15 للعبة وذلك حينما حول تأخره بهدف إلى فوز على البطائح 2-1 وأحدث مليحة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل اللقب الموسمين السابقين وضيفه خورفكان 3-1 وجاءت انطلاقة موسم القاعات مثيرة وجماهيرية عبر الحضور الكبير لعشاق اللعبة.

وتقدم البطائح عن طريق خالد الحمادي بعد مرور «56 ثانية فقط» وسرعان ما استعاد أصحاب الأرض توازنهم وعدلوا النتيجة من هدف ملعوب صنعه صبري جميل النجم الأول في المباراة وسجله أحمد عبدالله الصالح وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني نجح إبراهيم خالد في تسجيل هدف الفوز للحمرية قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق من تمريرة ذكية لحمدان الكثيري.

وفي قاعة نادي مليحة أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف للقائد علي الخمري انتهى عليه الشوط الأول وكان الهدفان الثاني والثالث من توقيع الصاعد الموهوب حميد ناصر الزري وعمر عبدالله الصالح وسجل لخورفكان عارف علي.

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