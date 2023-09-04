موسم اليد ينطلق بكأس الاتحاد

يبدأ غداً اتحاد الإمارات لكرة اليد موسمه الجديد، بمنافسات بطولة كأس الاتحاد، بمشاركة 8 فرق، هي الشارقة، والجزيرة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، ودبا الحصن، ومليحة.

وتشهد انطلاقة المسابقة إقامة 4 مباريات، حيث تقام المنافسات من خلال دورين، سيكون الأول تمهيدياً، وتم توزيع الفرق إلى مجموعتين عبر القرعة، حيث ضمت الأولى شباب الأهلي والوصل، ودبا الحصن، والشارقة، فيما ضمت الثانية كلاً من النصر، والجزيرة والعين، ومليحة.

ويلتقي اليوم كل من شباب الأهلي مع الشارقة على صالة شباب الأهلي، فيما يلتقي الوصل مع دبا الحصن على صالة الأخير، ويلتقي النصر مع مليحة على صالة نادي النصر، والجزيرة مع العين على صالة نادي العين.

وجددت (3) أندية ثقتها بالأجهزة الفنية والإبقاء على مدربيها، وبمقدمها النصر، الذي حافظ على الجهاز الفني المكون من المواطنين سعيد محمد ومساعدة محمد حسن، والشارقة الذي جدد تعاقده مع التونسي سامي السعيدي، ودبا الحصن حافظ على ارتباطه بالمدرب الجزائري حبة حبيب.

بينما يشهد الموسم تغييرات على مستوى المدربين واللاعبين المحترفين، وتمثلت في انتقال الوصل للمدرسة التونسية، بتعاقده مع المدرب محمد مسعودي، وتعاقد شباب الأهلي مع التونسي وليد بن عمر، وفضّل العين أيضاً المدرسة التونسية، وتعاقد مع المدرب زهير مسعودي، وكذلك بالنسبة لفريق مليحة، الذي تعاقد من المدرب القديم والجديد المصري وليد عبد الكافي، وتعاقد الجزيرة مع المدرب التونسي كمال هيدير.

وبحسب لائحة البطولة، تلتقي فرق كل مجموعة في دوري من دور واحد، وفي ختام الدور التمهيدي، يتم تحديد ترتيب كل مجموعة من الأولى إلى الرابعة، فيما تقام مباراة الدور النهائي من مباراة واحدة، على صالة محايدة، بين أول المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية.

تأكيد

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، انتهاء الاتحاد من كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم، من ناحية تجهيز الحكام، حيث خاض 45 حكماً، دورة تدريبية لمراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالمسابقة، وكذلك صالات الأندية، حيث أنهت جميع الأندية ترتيباتها الخاصة باستضافة المباريات.

وأوضح أن مسابقة كأس الاتحاد ستقام بمشاركة اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات فقط، وستقام بعدها مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الشارقة وشباب الأهلي، حيث تم تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري، موعداً مبدئياً للمباراة، فيما تنطلق منافسات كأس الإمارات يوم 6 أكتوبر المقبل، بدون مشاركة لاعبي المنتخب، نظراً لوجودهم مع الفريق في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبالنسبة لمسابقة الدوري، فستنطلق يوم 7 نوفمبر المقبل.

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