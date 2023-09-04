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كهرباء الشارقة تنير طريق خورفكان الدائري بمنطقة الحراي

9/4/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع إنارة طريق خورفكان الدائري بمنطقة الحراي، حيث تم تركيب 285 عمود إنارة على جانبي الطريق.


وأكد المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان، أنه تم تركيب أعمدة الإنارة على جانبي الطريق، لتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق بمدينة الشارقة.


وأوضح أن هناك عدداً من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم شبكة الإنارة، تختلف بين الطرق الفرعية والرئيسة والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها، أو تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها، ويتم العمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة، بعد دراسة المشروع وتدقيقه، من حيث طول الشارع وعرضه، وما يتناسب معه من الإضاءة، وتحديد أنواع الكشافات، وقدراتها، وأطوال الأعمدة، واعتماد المسافات الفاصلة بينها، بما يتناسب مع مقاسات الطريق ونوعه، وتوزيع الأعمدة والكشافات.


وأضاف أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع، وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.

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