نجل فنان شهير يطالب «يوتيوب» بحذف أعمال والده

طالب نجل فنان مصري شهير موقع «يوتيوب» بحذف أعمال والده.

وأعلن أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، عن اتخاذ إجراءات قانونية يتم بموجبها وقف عرض أعمال والده على «يوتيوب»، مشيراً إلى أن الدعوى تشمل أيضاً قنوات «مزيكا» وشركة «عالم الفن»، وذلك حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري.

وأوضح أنه طالب مصطفى جابر، مدير شركة «ستارز» للإنتاج الفني، بحقه الشرعي في استغلال ألحان والده وأغانيه، مؤكداً أنه سيرفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أمين قد وجَّه إنذاراً، في أغسطس الماضي، بعدم استخدام والده لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، مبيناً أن الموسيقار الراحل توفي سنة 1995 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته وأولاده.

ولفت إلى أنه لم يبع نصيبه الشرعي في تركة والده التي يجري استغلالها والتربح منها دون إعطائه حقه الشرعي، مشدداً على أن تلك الحقوق لا تسقط بالتقادم.

يُذكر أن الموسيقار الراحل محمد الموجي وُلد عام 1923، وأتقن العزف على آلة العود مبكراً في الثامنة من عمره، وبدأ مشواره الفني في فرقتي «صفية حلمي» و«بديعة مصابني» الفنيتين، ثم اتجه إلى التلحين عام 1951 عبر الإذاعة، وكانت أولى أغنياته «صافيني مرة» التي غناها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويُعَدُّ أحد أبرز المجددين في الموسيقى العربية، وأثرى المكتبة الفنية بأكثر من 1800 لحن.