

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف البحث والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخميس الماضي في مقر اتحاد كرة القدم بدبي وبحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إلى جانب مديري الإدارات المختلفة بالاتحاد ومسؤولي المركز.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يعزز العمل الجماعي من أجل الوصول إلى أفضل النتائج في البحوث التي لها علاقة بالمجتمع من جميع الجوانب ومنها الرياضية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك المستقبلية.

وقال الظاهري: كرة قدم ليست مجرد لعبة وإنما نشاط إنساني يخدم المجتمع وتطلعاته وهو حقل واسع يستحق البحث والدراسة.

كما عبر الأمين العام عن سعادته بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات آملاً أن تحقق مذكرة التفاهم أهدافاً كبيرة من أجل خدمة المجتمع ومثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة والبحوث والدراسات من أجل الاستدامة.

من جهته، بين الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد كرة القدم يأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الرياضية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تقديم دراسات بحثية ومعرفية عن أهمية الرياضة في تعزيز القوة الناعمة وتحسين الصحة المجتمعية.

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