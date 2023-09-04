3 استحقاقات تنتظر منتخب السلة قبل «النخبة»



يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة قريباً إلى الدخول في المراحل الأخيرة لبرنامج إعداده للتصفيات الأخيرة للنخبة الآسيوية، حيث تبقت له 3 استحقاقات مهمة ابتداءً بدورة الألعاب الآسيوية مروراً بدورة الألعاب العربية في مصر وانتهاءً بالمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دبي الدولية بداية العام الجديد 2024.

وأوضح علي حاجي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العمليات وعضو لجنة المنتخبات الوطنية، أن برنامج الإعداد الطويل و التحضيري للتصفيات النهائية للنخبة الآسيوية سار بشكل مميز في الفترة الماضية، وكان من بينها آخر مشاركة في بطولة وليام جونز التي خاض فيها المنتخب الوطني 8 مباريات في 8 أيام فقط وقدم مستوى عالياً ولأول مرة يحتل المركز الخامس في هذه البطولة من خلال مشاركاته السابقة، وفاز على فرق لها خبرتها وباع طويل في البطولة، مشيراً إلى رضاهم التام على المشاركة.

وقال علي حاجي الذي تم تعيينه بقرار مؤخراً في منصب مدير المسابقات إضافة إلى مهامه الحالية، إن الاستحقاقات المقبلة في 3 مشاركات دولية ليست فقط بمثابة إعداد للنخبة الآسيوية، بل يتطلع فيها المنتخب لوضع بصمته في كل بطولة، خاصة وأن الفائدة كانت كبيرة لجميع اللاعبين قبل العودة حالياً إلى أنديتهم للمشاركة في انطلاقة الموسم، مشيراً إلى أن اللعب المحلي سيتوقف في حدود 20 سبتمبر الحالي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية وهناك استحقاق آخر دورة الألعاب العربية في مصر للمنتخبات وبعدها بطولة دبي الدولية في نهاية يناير حتى الأسبوع الأول فبراير 2024 وبعدها معسكر لمدة أسبوع قبل خوض تصفيات النخبة في فبراير وستجرى قرعة النخبة الآسيوية في 20 سبتمبر الحالي.





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