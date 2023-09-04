وفاة 5 أشخاص بسبب العواصف الشديدة في إسبانيا

أدت العواصف الشديدة إلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل، وإحداث أضرار واسعة النطاق في إسبانيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه جرى تسجيل كمية قياسية من الأمطار على مدى 24 ساعة في مدن بلد الوليد وشقوبية وتوليدو.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار المعدلات العالية لهطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك على الرغم من رفع حالات التحذير القصوى من المطر ومن المتوقع هدوء العاصفة خلال بقية الأسبوع.

وذكرت بلومبرج أن عمدة مدريد خوسيه لويس مارتنيز - ألميدا قال أمس الأحد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "نظرا للوضع الاستثنائي وغير المألوف ، حيث ستتحطم الأرقام القياسية لهطول الأمطار ، أطلب من جميع المدريديين البقاء في منازلهم، ,وأنه تم تعزيز خدمات الطوارئ والأمن".

وذكرت مصادر إخبارية محلية صباح اليوم الاثنين أن غزارة الأمطار أدت إلى وفاة خمسة على الأقل وفقدان ثلاثة آخرين.

وأرسلت السلطات الإسبانية إنذارا عاما على جميع الهواتف المحمولة في منطقة مدريد أمس الأحد وذلك لأول مرة على الاطلاق. حيث حذرت السلطات المواطنين من الخطر الشديد للفيضانات على مدى الساعات التالية.

كما قامت السلطات في الأقاليم بإغلاق الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، فيما تم إلغاء مباراة في كرة القدم بين أتليتكو مدريد وضيفه أشبيلية.



