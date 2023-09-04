

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن معدل ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا تسارع في العقود الأخيرة مع تزايد حدة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ.

وأضافت المنظمة في تقرير عن حالة المناخ في أفريقيا 2022 شاركت جهات أفريقية معنية في اعداده..

أن متوسط معدل الاحترار في أفريقيا بلغ +0.3 درجة مئوية/عقد خلال الفترة 1991-2022 وذلك مقارنة بـ +0.2 درجة مئوية/عقد بين عامي 1961 و1990 وهذا المعدل أعلى قليلا من المتوسط العالمي وأن ارتفاع درجات الحرارة كان أسرع فى شمال أفريقيا.

على صعيد متواصل وفيما يتعلق بهطول الأمطار قال التقرير إن القرن الأفريقي واجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما وكانت إثيوبيا وكينيا والصومال الأكثر تضررا على وجه الخصوص مشيرا إلى خمسة مواسم متتالية من فشل هطول الأمطار أدت لانخفاض الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وبما تسبب فى بلد مثل الصومال الى جعل ما يقرب من 1.2 مليون شخص نازحين داخليا بسبب الأثار الكارثية للجفاف على سبل العيش الرعوية والزراعية والجوع خلال العام في الوقت الذي تم تسجيل 512 ألف حالة نزوح داخلي أخرى مرتبطة بالجفاف في إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى أن أجزاء واسعة من منطقة الساحل الأفريقي شهدت فيضانات كبيرة خلال موسم الرياح الموسمية حيث تأثرت نيجيريا والنيجر وتشاد والنصف الجنوبي من السودان بشكل خاص.

وتوقع التقرير استنادا إلى بيانات مركز سياسات المناخ الأفريقي التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن تتراوح تكاليف الخسائر والأضرار فى أفريقيا بسبب تغير المناخ ما بين 290 مليار دولار و440 مليار دولار اعتمادا على درجة الاحترار.

وقال التقرير إن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في أفريقيا سيتطلب ما يصل إلى 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030 ولفت الى أن بنك التنمية الأفريقي سيضاعف تمويله للمناخ إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2025 كما خصص 67% من تمويله للمناخ للتكيف في الوقت الذي يبذل جهودا لجمع ما يصل إلى 13 مليار دولار لصندوق تنمية أفريقيا.







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