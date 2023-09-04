بوتين يعد أفريقيا بشحنات حبوب مجانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أنّ بلاده سترسل "في الأسابيع المقبلة" شحنات حبوب مجّانية إلى ستّ دول أفريقية بعدما انسحبت في يوليو من اتفاق يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها عبر ممرّ آمن في البحر الأسود، في وقت جدّدت قواته استهداف بنى تحتية أوكرانية.

وقصف الجيش الروسي آلات زراعية ومباني إنتاج في منطقة إسماعيل (جنوب غرب أوكرانيا) التي أصبح ميناؤها الواقع على نهر الدانوب أساسياً للصادرات الأوكرانية.

ولدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في منتجع سوتشي في جنوب غرب البلاد، قال بوتين خلال مؤتمر صحافي "نحن على وشك إبرام اتفاقات مع ستّ دول إفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجاناً في الأسابيع المقبلة".

ولم يحدّد الرئيس الروسي الدول التي يتحدّث عنها، مشيراً إلى أنّ بلاده مستعدّة أيضاً "لتقديم خدمات لوجستية مجانية لتسليم هذه الشحنات".





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