ما هي الفوائد الصحية للكمون ؟

تعد بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، وهي مكون أساسي في العديد من الأطباق التقليدية في بلدان مختلفة. كما تحتوي على عناصر غذائية وفوائد صحية لا تحصى. في هذا المقال نذكر أهمها.

تعتبر

بذور الكمون

من العناصر الأساسية في المطابخ في جميع أنحاء العالم بسبب رائحتها المميزة ونكهتها الغنية. إذ تتمتع هذه البذور الصغيرة بتاريخ طويل من الاستخدام في الطهي وحتى الطب، مما يجعلها من المكونات الأساسية في العديد من المأكولات المختلفة.

وإلى جانب أهميتها في

المطبخ ، تقدم بذور الكمون مجموعة من الفوائد الغذائية والصحية التي جذبت الانتباه.

مصدر ممتاز للحديد والفيتامينات



الكمون هي قوة غذائية، مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فهي مصدر ممتاز للحديد، مما يوفر دفعة لكمية الحديد التي يتناولها الشخص. كما تحتوي بذور الكمون أيضا على الألياف والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين E، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. بحسب ما نشره موقع (بزنس أنسايدر) الأمريكي.

من أهم الفوائد الصحية التي يوفرها الكمون:

يساعد على خسارة الوزن:



تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الكمون قد تساعد في إنقاص الوزن وإدارته عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

دعم جهاز المناعة:



تحتوي بذور الكمون على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

يساعد في عملية الهضم:



يمكن أن تساعد بذور الكمون في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم والغازات. ويمكن أن يستهلك الكمون على شكل شاي ساخن.

خصائص مضادات الأكسدة:



تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الكمون، مثل مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، في قدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة العامة.

التأثيرات المضادة للالتهابات:



تحتوي بذور الكمون على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات قد توفر الراحة من الحالات المرتبطة بالالتهاب.

خفض مستوى الكوليسترول

وجدت دراسة سابقة أن تناول 3 غرام من مسحوق الكمون يوميا يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي، وانخفاض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار"، والدهون الثلاثية، بحسب ما نشر موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

الآثار الجانبية المحتملة

تعتبر بذور الكمون آمنة بشكل عام للاستهلاك بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الكمون. إذ إن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى إزعاج في الجهاز الهضمي. كما يجب على النساء الحوامل استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام بذور الكمون لأنها قد تؤثر على الرحم،

وفقا لـ "دويتشه فيله".

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