Tuesday, 05 September 2023 02:24 GMT

ما هي الفوائد الصحية للكمون ؟

9/4/2023 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعد بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، وهي مكون أساسي في العديد من الأطباق التقليدية في بلدان مختلفة. كما تحتوي على عناصر غذائية وفوائد صحية لا تحصى. في هذا المقال نذكر أهمها.

تعتبر
بذور الكمون
من العناصر الأساسية في المطابخ في جميع أنحاء العالم بسبب رائحتها المميزة ونكهتها الغنية. إذ تتمتع هذه البذور الصغيرة بتاريخ طويل من الاستخدام في الطهي وحتى الطب، مما يجعلها من المكونات الأساسية في العديد من المأكولات المختلفة.

وإلى جانب أهميتها في
المطبخ ، تقدم بذور الكمون مجموعة من الفوائد الغذائية والصحية التي جذبت الانتباه.

مصدر ممتاز للحديد والفيتامينات


الكمون هي قوة غذائية، مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فهي مصدر ممتاز للحديد، مما يوفر دفعة لكمية الحديد التي يتناولها الشخص. كما تحتوي بذور الكمون أيضا على الألياف والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين E، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. بحسب ما نشره موقع (بزنس أنسايدر) الأمريكي.

من أهم الفوائد الصحية التي يوفرها الكمون:

يساعد على خسارة الوزن:

تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الكمون قد تساعد في إنقاص الوزن وإدارته عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

دعم جهاز المناعة:
تحتوي بذور الكمون على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

يساعد في عملية الهضم:


يمكن أن تساعد بذور الكمون في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم والغازات. ويمكن أن يستهلك الكمون على شكل شاي ساخن.

خصائص مضادات الأكسدة:

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الكمون، مثل مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، في قدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة العامة.

التأثيرات المضادة للالتهابات:


تحتوي بذور الكمون على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات قد توفر الراحة من الحالات المرتبطة بالالتهاب.

خفض مستوى الكوليسترول

وجدت دراسة سابقة أن تناول 3 غرام من مسحوق الكمون يوميا يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي، وانخفاض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار"، والدهون الثلاثية، بحسب ما نشر موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

الآثار الجانبية المحتملة

تعتبر بذور الكمون آمنة بشكل عام للاستهلاك بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الكمون. إذ إن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى إزعاج في الجهاز الهضمي. كما يجب على النساء الحوامل استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام بذور الكمون لأنها قد تؤثر على الرحم،
وفقا لـ "دويتشه فيله".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN04092023000110011019ID1107005508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث