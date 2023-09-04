الإمارات تستكشف الفرص التجارية والاستثمارية مع دول «آسيان»

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور قمة الأعمال والاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، بهدف استكشاف فرص جديدة لتوطيد الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الرابطة التي تعد من بين أسرع مناطق العالم نمواً.

تعتبر القمة الحدث السنوي للسياسات الاقتصادية الذي يجمع رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات وقادة الأعمال لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه جنوب شرق آسيا.





اجتماعات ثنائية

وعلى هامش الزيارة، التقى معالي ثاني بن أحمد الزيودي عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف دول المنطقة، كما عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد منهم تم خلالها استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات ورابطة آسيان، ومواصلة بناء توافق دولي في الآراء حول القضايا الرئيسية للتجارة العالمية في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل.





إندونيسيا

وعقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء من الدولة المستضيفة إندونيسيا، شملت ذو الكفل حسن وزير التجارة، وبهليل لاهاداليا وزير الاستثمار، وساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، وركزت المناقشات على بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري. واتفق الجانبان خلال هذه اللقاءات على العمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية التاريخية بالوصول إلى التجارة الخارجية غير النفطية إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، مع التركيز على تعميق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي وغيرها.

كما التقى الزيودي مع كبار المسؤولين غرفة التجارة الإندونيسية لبحث آفاق تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي يمكنها تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.





كمبوديا

والتقى الزيودي شام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا لمناقشة الترتيبات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في يونيو الماضي، وركزا على أفضل السبل للاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقية الصفقة.





ماليزيا

كما عقد الزيودي اجتماعاً مع تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، لتقييم التقدم المحرز في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين.





فيتنام

وركز معالي الزيودي في اجتماعه مع نغوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة في فيتنام على تسريع التقدم في محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.





الفلبين وتيمور الشرقية

كما أجرى معاليه مناقشات بناءة مع كل من ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في الفلبين، وفرانسيسكو كالبوادي لاي نائب رئيس وزراء تيمور الشرقية لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية.





مجموعة العشرين

وبحث الزيودي مع جون دبليو إتش دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية النتائج الإيجابية للاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين التي انعقدت مؤخراً بمشاركة الإمارات، كما تناولا مستجدات الاستعدادات لاستضافة الإمارات الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وخلال لقاء الزيودي مع الدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ونائبه ساتفيندر سينغ ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون بين دولة الإمارات والرابطة تحت مظلة معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين الطرفين العام الماضي. وركز الجانبان خلال اللقاء على سبل تحفيز التجارة المشتركة بين الإمارات ودول الرابطة والتي بلغ إجماليها 15.3 مليار دولار في النصف الأول من 2023، بزيادة 2% مقارنة بالنصف الأول من 2022، وتبلغ حصة رابطة آسيان نحو 5.2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.





مناقشات

وفي اليوم الثاني من القمة، سلط معالي الزيودي الضوء على الأهمية المتزايدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «الابتكار والاستدامة والازدهار: تعزيز الشراكة بين الإمارات وآسيان». وفي كلمته الرئيسية، أكد الزيودي أن دول جنوب شرق آسيا تعد شركاء تجاريين واستثماريين رئيسيين لدولة الإمارات كون الجانبين يتشاركان رؤية مستقبلية مشتركة داعمة لحرية التجارة وتدفق رؤوس الأموال باعتبارهما حافزين مهمين للنمو والازدهار، وسلط الزيودي الضوء على أبرز قطاعات التعاون المشترك مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة وغيرها.

وقال معاليه: «تعد قمة الأعمال والاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا منصة مهمة للتواصل مع الوزراء وكبار المسؤولين في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في العالم، والمحادثات والقرارات التي تجري خلال القمة تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات دول جنوب شرق آسيا، وتتخطاها إلى ما هو أبعد.

وأضاف معاليه: «مع استمرار تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي شرقاً، يمكن لدولة الإمارات ورابطة آسيان استحداث منصة جديدة لتوفير الفرص وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو، وتطوير حلول جديدة في مجال الأمن الغذائي وتحول الطاقة وصناعات المستقبل القائمة على الابتكار».

وتابع معاليه: «إن تركيز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين على دول جنوب شرق آسيا، عبر إبرام اتفاقيات مع كل من إندونيسيا وكمبوديا، ومواصلة إجراء محادثات للتوصل مع اتفاقيات مثيلة مع كل من تايلاند وفيتنام وماليزيا يؤكد الثقة المتزايدة لدولة الإمارات في هذه الاقتصادات الواعدة ودورها في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الآسيوي بشكل عام».

وتحدث الزيودي كضيف شرف في لقاء مائدة مستديرة مع القطاع الخاص نظمها مركز آسيا هاوس البحثي بحضور ممثلي شركات رائدة متعددة الجنسيات لمناقشة تطور العلاقات بين دولة الإمارات ورابطة دول جنوب شرق آسيا. وخلال اللقاء، سلط معاليه الضوء على خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين مع العالم، ورغبتها في بناء علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع دول رابطة آسيان، التي تعتبر مركزاً جديداً مهماً للنمو.





الوفد الإماراتي

ويشار إلى أن الوفد الإماراتي المشارك في قمة الأعمال والاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ضم كلاً من عبد الله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، وعبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وجمال سيف الجروان. الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأحمد إبراهيم المطوع. الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وداوود الشيزاوي؛ رئيس الملتقى السنوي للاستثمار، وعبد السليم في آي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة اللولو الدولية، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة موانئ أبوظبي، وغرف دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وشركة جي 42 للرعاية الصحية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.