شهدت دبي توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون بين مجلس التجارة الهندي الأفريقي ومكتب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وهون صالح سي بي المفوض التجاري للإيكواس، ورئيس مجموعة شركات «اي اي اس أي» الإماراتية، وسفراء زيمبابوي وناميبيا وليسوتو والسودان وإثيوبيا وفانواتو والهند وغانا وسيراليون والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين في مجتمع الأعمال والتجارة، وشهد توقيع الاتفاقيات عدد كبير من الضيوف من الإمارات والهند وأفريقيا، حيث ترتبط الهند ووسط غرب أفريقيا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص بالعديد من الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري المميز.



وقال هون صالح سي بي: هناك اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال في الإمارات والهند بأفريقيا، وهي منطقة ذات مجال كبير لفرص التجارة الثنائية في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأدوية والتعدين والأعمال التجارية الزراعية وتربية الأحياء المائية والتصنيع. سيكون هذا التعاون مفيداً أيضاً في تحديد شركاء الأعمال والتعاون والتحالفات وإنشاء الوحدات الصناعية واستخدام جسر التعاون بين الإمارات والهند وأفريقيا لتسويق المنتجات والخدمات والأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى رفع القضايا إلى السلطات المعنية.



وأكد صالح على أن مكتب منطقة مجلس التجارة الهندي الأفريقي والإيكواس في دبي سيبذل جهوداً لتحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية التعاون الاقتصادي بين المنطقتين وتنظيم أنشطة مختلفة لتثقيف وخلق مناخ عمل ملائم بين قطاع المستثمرين الهندي من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الأفضل، نمو الأعمال وتشجيع الاستثمار.



وقال صالح:

بصفتي المفوض التجاري لمنظمة الإيكواس، فإن هدفي هو بناء علاقات ثنائية تصل إلى آفاق جديدة بين رجال الأعمال في الإمارات والهند والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وسيكون وفدنا القادم في عام 2024 لبحث تعميق وتنويع العلاقة من خلال تحديد مجالات تآزرية جديدة للتعاون، مضيفاً نتطلع إلى مد الجسور بين الشركات للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: إن التعاون، خاصة بعد إنشاء آليات تجارية جديدة بين بلدينا للتجارة والتبادل التجاري. سوف تستكشف الوفود الهندية المتنوعة الفرص في مجالات الزراعة التعاقدية، وصناعة الدواجن، وتجهيز اللحوم والتعاون الزراعي، كما ستحدد الفرص الأخرى لبناء احتياجات البنية التحتية القوية للبلاد .



وقال غابرييل سينيمبو سفير جمهورية ناميبيا إن العلاقات التجارية العالمية ضرورية، وإنه لمن دواعي السرور أن نرى تطور العلاقات التجارية بين الإمارات والهند وناميبيا، وشهد معرض إكسبو 2020 دبي صعوداً رائعاً لدبي كوجهة دولية لجلب ودعوة الشركات التي تمكن العلاقات من أجل المنفعة المتبادلة.



وأعرب سفير زيمبابوي عن اهتمامه الكبير بدعم العلاقات التجارية بين البلدين، ودعا المجتمع التجاري إلى استكشاف كافة الخيارات المتاحة أمام المستثمرين. وستشمل القضايا التي يمكن مناقشتها خلال الاجتماع المضي قدماً بالشراكة التنموية بين الهند وزيمبابوي مع التركيز على الأمن الغذائي والصحي وبناء القدرات والمجال الرقمي.



وقالت لافانيا كثير، مديرة مجموعة مؤسسات "كثير" الأفريقية:

يعد قطاع السياحة جزءاً مهماً للمسافرين من الإمارات والهند، وسنحاول سد هذا القطاع في مكاتبنا التجارية .



وقال البروفيسور هيو، سفير فانواتو من غانا. وقد جاء إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور هذا الحدث بدعوة من المفوض التجاري للإيكواس: إن الدول الكبرى مثل الهند تساعد على التفوق في قطاع التجارة. وفي الوقت نفسه، تنمو مدن المستوى الثاني صناعياً وتدعم النمو الاقتصادي. وبهذه الطريقة، تم تأسيسها لتحسين العلاقة بين الهند والهند والدول الأفريقية وتحقيق التفوق في التجارة والصناعة .