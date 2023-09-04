البورصات الخليجية تتحرك عرضياً.. ومصر ترتفع

تحركت معظم أسواق الأسهم في الخليج عرضياً اليوم الاثنين في ظل توخي المستثمرين الحذر مع تقلب أسعار النفط وانتظارهم أيضاً التحركات المقبلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وتشير العقود الآجلة في الوقت الراهن إلى وجود فرصة بنسبة 93% لبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير هذا الشهر واحتمال نسبته 67% لانتهاء دورة التشديد النقدي بالكامل.

وتقلبت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بهبوط خام برنت ثلاثة سنتات إلى 88.52 دولاراً للبرميل ثم صعوده إلى 88.60 دولاراً للبرميل خلال التداولات.





الأسواق الخليجية

وانخفض المؤشر السعودي 0.2% ليبلغ 11430 نقطة، ليمدد خسائره لثالث جلسة. وتأثر المؤشر بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4% وتراجع سهم مجموعة صافولا 3.3%.

وفي قطر، مدد المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الرابعة واختتم التداولات على انخفاض 0.5% ليسجل 10131 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.1% ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5%.

كما انخفض مؤشر الكويت 0.90% إلى 7621.42 نقطة.

وتراجع مؤشر مسقط 0.36% إلى 4757.62 نقطة.

وفي الإمارات تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4060 نقطة متراجعاً 0.5%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.4% إلى مستوى 9748 نقطة.





البورصة المصرية

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحداً بالمئة ليسجل 18911 نقطة، ويمحو خسائر الجلسة السابقة، مدعوماً بقفزة في سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة خمسة بالمئة وصعود سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.3%.