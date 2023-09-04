تشارك 250 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في الدورة الجديدة من معرض الشرق الأوسط الزراعي المعرض الأضخم والأكثر تطوراً في قطاع الزراعة في المنطقة يومي 9 و10 أكتوبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي.



وتستضيف إنفورما كونكت، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط الزراعي الدورة الجديدة من المعرض على مساحة 8,280 متراً مربعاً، حيث تستعرض مجموعة من تقنيات تنمية المحاصيل المبتكرة، والتي يمكن أن تحدث تطوراً كبيراً في القطاع الزراعي بالشرق الأوسط. وتضم قائمة الجهات العارضة بعض أبرز المساهمين في القطاع وأكثرهم ابتكاراً، بما في ذلك شركات الظاهرة وكالتيفيتد وفلورا للخدمات الهندسية ووادي تكنولوجيا الغذاء وأكوا بايو تيك وماج ومونتل وإن دور فارم ومصرف الإمارات للتنمية.



ويقام المعرض برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل في المناطق القاحلة. وتنطلق الفعالية، التي تستقطب أكثر من 5 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم، برعاية مجموعة من أبرز رواد التكنولوجيا الزراعية في العالم، بما فيها شركة الظاهرة ومقرها في أبوظبي، وشركة كالتيفيتد الكندية. ويتضمن المعرض منصات عرض وجلسات حوار مجانية حول المواضيع المهمة والملحة في القطاع الزراعي مثل الصحة الحيوانية والتغذية، وتربية الأحياء المائية، وتربية النحل، والمنتجات الطازجة، والزراعة المائية والهوائية، والحوكمة والقيادة، والبستنة، والتقنيات الميكانيكية والزراعية.



وتقدم منصات المعرض أحدث التقنيات والعمليات في الزراعة والبستنة وتربية الأحياء المائية وتربية الحيوانات. ويحظى زوار المعرض بفرصة لقاء أكثر من 250 من رواد القطاع الزراعي، إضافة إلى إمكانية حضور ندوات معرض الشرق الأوسط الزراعي ومعرض الشرق الأوسط للبستنة، والتي تناقش التحديات الصعبة التي تواجه القطاع الزراعي اليوم، بما في ذلك اعتماد الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاج، والمنشطات الحيوية المتطورة، وطرق الزراعة التجديدية لتحسين الإنتاج.



وتقدم إنجيج كروب سلوشنز، الشركة الرائدة في لانكشاير بالمملكة المتحدة، أحدث تقنيات أكوالاتوس. وأوضح بيتر بليزارد، المدير المؤسس للشركة أهمية هذا الحل المبتكر في تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة، وتوفير المياه وزيادة الإنتاج والأرباح، حيث قال: «يجب أن تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في الزراعة، لا سيما في الشرق الأوسط حيث تبرز أهمية الأمن الغذائي، حيث يحتاج المزارعون، في ظل شح الموارد، إلى الدعم والحلول المبتكرة لتعزيز قدرتهم على زراعة المحاصيل بطريقة أكثر استدامة، وبالتالي الاستمرار في تأمين الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان. وتساعد تقنية أكوالاتوس، عند تطبيقها على أنظمة الري، المزارعين على خفض دورات الري بمقدار النصف، مع الحصول على نتائج استثنائية دون التأثير على نمو المحاصيل وإنتاجها وجودتها، إضافة إلى تحقيق وفورات في تكلفة الأسمدة والطاقة».



وأشار بليزارد إلى دور التكنولوجيا المهم في مواجهة التحديات المحلية الملحة، فضلاً عن المساعدة على وضع معايير جديدة للاستدامة في القطاع الزراعي، المعروف بأنه أكبر مستهلك للمياه في العالم. وتتعاون إنجيج كروب سلوشنز حالياً مع بلدية دبي لتجربة هذه التقنية.



وأضاف بليزارد: «تم تجريب تقنية أكوالاتوس على مدى عام في حديقة الورقاء، وأظهرت النتائج إمكانية خفض استهلاك المياه بنسبة 50%، مع الحفاظ على المناظر الطبيعية الجميلة، حيث انخفض الاستهلاك اليومي للمياه من 87 ألف لتر إلى 43 ألف لتر فقط، مع بقاء مستويات الرطوبة مرتفعة في منطقة الجذر طوال الوقت. وستوفر بلدية دبي، عند تطبيق تقنية أكوالاتوس في أنحاء الإمارة، 560 مليون درهم في العام، والأهم من ذلك، ستعزز الأمن المائي.



ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض الشرق الأوسط الزراعي إلى استعراض دور تقنية أكوالاتوس الرئيسي في التغلب على أزمة المياه في الشرق الأوسط».



وتروّج شركة فور دي بايوس، شركة التكنولوجيا الأمريكية الصينية، لحلول الزراعة العمودية من خلال مشاركتها الأولى في المعرض والمنطقة. وبدوره، قال ليون كاو، مدير المشاريع الخارجية لدى شركة فور دي بايوس: «الشرق الأوسط مستعد لاعتماد الزراعة العمودية.



ونعتقد أن هذه التكنولوجيا توافق متطلبات سوق المنطقة، لا سيما بعد الأزمة الصحية العالمية وازدياد وعي معظم الحكومات والمستهلكين بدور الأمن الغذائي وأهمية نسبة الإنتاج المحلي. وتمثل تكنولوجيا الزراعة العمودية حلاً زراعياً مستداماً، مع توفير المياه وخفض التلوث الناجم عن استخدام المبيدات الحشرية غير الكيميائية ومبيدات الأعشاب. كما يسهم الاعتماد المحتمل لحلول الطاقة الشمسية إلى الارتقاء بهذه التكنولوجيا لتكون أكثر صداقة للبيئة».



ومن جانبه، قال برنت كروزبي، مدير معرض الشرق الأوسط الزراعي: «يحظى المعرض هذا العام بإقبال واسع ورغبة كبيرة بالمشاركة من جميع أنحاء العالم، ابتداء بمنطقة الخليج وأفريقيا وآسيا ووصولاً إلى أوروبا وكامل قارة أمريكا، ويشكل فعالية عالمية تركز على الاستدامة والأمن الغذائي. ومن جهتنا، نتطلع إلى استقبال حضور متنوع من مختلف المناطق وتحقيق نتائج مميزة يمكن أن تغير مستقبل وجه الزراعة في الشرق الأوسط لأجيال قادمة».



وينعقد معرض الشرق الأوسط الزراعي بالتزامن مع ثلاث فعاليات رئيسية أخرى تغطي مختلف جوانب القطاع، وهي معرض تربية الأحياء المائية، الفعالية الأولى في المنطقة للمتخصصين في تربية الأحياء المائية؛ ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبستنة، الفعالية الأولى من نوعها في مجال الزراعة العمودية والبيوت الزجاجية، والتي تركز للمرة الأولى على المنتجات والتقنيات المستخدمة في قطاع البستنة والبيئة المضبوطة؛ والمعرض التجاري للثروة الحيوانية، أكبر معرض للماشية في الشرق الأوسط.