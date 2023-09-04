مصرف لبنان: منصة تبادل عبر «بلومبرغ» بدلاً من «صيرفة»

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.

وأضاف منصور في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.

وأوضح أن المصرف يعتزم توفير منصة تداول جديدة عبر بلومبرغ، حيث إن المصرف قد قال بالفعل إنه سيتخلى عن منصته المعروفة باسم «صيرفة» ويفكر في بلومبرغ بديلاً بسبب مخاوف من افتقار «صيرفة» للشفافية والحوكمة.

وقال منصوري «يوم الأربعاء الماضي، بناء على طلب من المصرف المركزي، سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء إنشاء منصة تداول دولية» ستكون عبر منصة بلومبرغ.





لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف

وبين منصور أن هناك قراراً تم اتخاذه من قبل المصرف المركزي، وهو قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه وهو أنه «لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف، لا بالليرة ولا بالدولار» وهذا القرار، له قبول من الحكومة، نفسها.

وأضاف إن العجز لن يختفي وعلى الدولة البحث عن سد للعجز، مشيراً إلى البلاد وصلت مرحلة مفترق طرق وعلى الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الوطن على المصالح السياسية الضيقة.

وكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.

ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليارات دولار.





وداعاً «صيرفة »

وتأسست صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان. ونظر إليها بشكل واسع على أنها أداة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية التي واصلت رغم ذلك الانخفاض.

وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وإتاحتها المجال أمام الإثراء لا سيما مع اتساع الفارق في أسعار الصرف مع السوق الموازية.

وكان البنك الدولي قد قال إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.