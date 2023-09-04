صندوق إسلامي للرعاية الصحية في دبي بـ 100 مليون دولار

أعلنت «الخير كابيتال دبي»، وهي شركة خدمات مالية توفر مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إطلاق «صندوق الخير كابيتال لقطاع الرعاية الصحية»، صندوق السيولة الإسلامي المخصص للرعاية الصحية الذي يتخذ من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقراً له، بحجم مستهدف يبلغ 100 مليون دولار.



وقالت الشركة، إن «الصندوق المتوافق مع الشريعة، الذي تم تصميمه بهيكل مفتوح، يتأهب للاستثمار في المشاريع التي تعمل على تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فائقة التطور لدعم مزوّدي خدمات الرعاية الصحية».



وأبرمت «الخير كابيتال» شراكة مع شركة «Klaim Technologies»، وهي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة بتوفير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم المطالبات التأمينية، وذلك بهدف تطبيق نُهج استباقية لإدارة الاستثمار تُلبي أهداف الصندوق.



وقال نافيد أوراكزاي، الرئيس التنفيذي لشركة «الخير كابيتال دبي»: «يشهد قطاع الرعاية الصحية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً باتساع قاعدة المسنين في المنطقة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد معدل الإصابة بالأمراض العصرية. ولقد تسبب هذا النمو بتحديات كبيرة، من بينها عدم كفاية البنية التحتية، وارتفاع نسبة تسوية المطالبات الطبية، والقيود على السيولة الناجمة عن دورات رأس المال المتداول الممتدة».



وأضاف: «نحن على ثقة من أن «صندوق الخير للرعاية الصحية» سيؤدي دوراً محورياً في معالجة تحديات السيولة ودورات رأس المال المتداول المطولة، التي تتسبب في الوقت الراهن بتقويض الربحية وعرقلة عمليات التوسع للمرافق الطبية».



وأوضح أوراكزاي، مستشهداً بتحليلات داخلية، أن حجم المطالبات الطبية قيد المعالجة في القطاع الصحي الإماراتي يبلغ حالياً 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن «منشآت الرعاية الصحية تواجه تأخيراً يصل إلى 112 يوماً في المتوسط لاستلام 90 % من مدفوعاتها من شركات التأمين. ويتمثل الهدف الرئيسي من إطلاقنا هذا الصندوق الاستثماري في معالجة أحد أكثر التحديات تعقيداً ضمن القطاع، الذي من المقدّر أن يبلغ حجم الإنفاق عليه 100 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي».



ومن جانبه، قال آفاق مووامبر، رئيس قسم عمليات الأسهم الخاصة في شركة «الخير كابيتال دبي»: «يقدم الصندوق للمستثمرين هيكلاً استثمارياً يتميز بكونه منخفض التقلبات ومُدراً للدخل. كما يسهّل الصندوق الوصول إلى قطاع الرعاية الصحية سريع النمو في المنطقة، ويهدف إلى تحقيق عائد سنوي يتراوح ما بين 6 إلى 12 %».



وأكد مووامبر أنه «سيتم تخصيص الاستثمارات الأساسية على نحو استراتيجي عبر فترات قصيرة إلى متوسطة الأجل. ويهدف هذا التخصيص إلى إقامة توازن بين تلبية متطلبات الصندوق من السيولة وتحقيق عوائد مواتية».



وقال كريم دقي، الرئيس التنفيذي لشركة Klaim: «تمثل شراكتنا مع صندوق الخير للرعاية الصحية خطوة هامة نحو إيجاد حلول لتحديات السيولة الملحة في قطاع الرعاية الصحية. فمن خلال توظيف تكنولوجيا تقييم المطالبات التأمينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا، نهدف إلى تعزيز وتسريع عملية المطالبات، وتسهيل المدفوعات الفورية إلى المنشآت الطبية.

ويتماشى هذا التعاون مع مهمتنا الرئيسية الرامية إلى توفير حلول تكنولوجية تحويلية لصناعة الرعاية الصحية».



وجدير بالذكر أن صندوق الخير كابيتال، ومقره مركز دبي المالي العالمي، يوفر استراتيجيات استثمارية مصممة حسب الطلب ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية والأسهم الخاصة.