رحلات جوية مجانية لسائقي «كريم» في الإمارات إلى باكستان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركة «ماستركارد»، لتقديم رحلات جوية مجانية لسائقي مركبات شركة «كريم» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف زيارة عائلاتهم في لاهور، باكستان، كبادرة شكر وتقدير للجهود التي يبذلونها يومياً.



وفي إطار هذه الحملة، قام بنك الإمارات دبي الوطني و«ماستركارد»، بتغطية كافة نفقات السفر، بما في ذلك الرحلات الجوية والمصاريف اليومية الأخرى لعشرة سائقين متميّزين، علماً بأنّ بعضهم لم يقم بزيارة بلده الأمّ منذ أكثر من عامين، للتمكّن من تحويل راتبهم الشهري لعائلاتهم، عوضاً عن إنفاقه على تذاكر السفر. وقد تمّ إطلاق هذه المبادرة، تقديراً لجهودهم الملحوظة، ومكافأةً لأفضل سائقي السيارات المخصّصة لنقل الركاب وخدمات التوصيل في «كريم».



وتضمّ مجموعة السائقين كابتن شاهزاد، الذي يعمل لدى «كريم» منذ تسع سنوات، والذي قام بزيارة عائلته المكونة من خمسة أفراد للمرة الأولى منذ عامين تقريباً. وسافر أيضاً الكابتن أسامة، الذي يعمل لدى «كريم» منذ عامين، إلى بلده الأمّ لزيارة عائلته المكونة من ستة أفراد. كابتن عزمت كان متحمساً للعودة لحضور حفلة عيد ميلاد ابنته، وكابتن بابر حضر حفل زفاف لأحد أفراد عائلته.



وفي هذه المناسبة، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس في شركة «كريم»: «نشعر بامتنان كبير لما يظهره شركاؤنا في بنك الإمارات دبي الوطني و«ماستركارد» من كرم وتقدير لسائقينا، عبر منحهم رحلات جوية مجانية لرؤية عائلاتهم في لاهور. حيث يمثل السائقون في «كريم» القلب النابض للشركة، ولم نكن لنحقق ما أنجزناه لغاية اليوم، من دون جهودهم الجبارة وتفانيهم في العمل. ويسرّنا جداً أن نرى مثل هذه الجهات البارزة تعبّر عن تقديرها لجهودهم، على قدر تقدرينا لهم فرداً فرداً. فالكثير من السائقين لدينا يدّخرون رواتبهم الشهرية لتحويلها لعائلاتهم في باكستان، وما من شعور أفضل اليوم من لمّ شملهم خلال هذا الصيف».



ومن جانبه، قال مروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الكريمة، الهادفة إلى لمّ شمل سائقي «كريم» مع عائلاتهم، كعربون شكر وتقدير لما يبذلونه من جهود ملحوظة في خدمة المقيمين في الدولة وزوارها.

وانطلاقاً من مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة على مستوى المنطقة، لطالما حرصنا في بنك الإمارات دبي الوطني، على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث فارق ملحوظ في حياة الأفراد والمجتمعات، على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، والأسواق التي نعمل فيها بشكل عام».