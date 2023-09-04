التضخم في تركيا يلامس 60% في أغسطس متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 بالمئة في أغسطس متجاوزاً التوقعات ومرتفعاً للشهر الثاني على التوالي نتيجة لانخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 بالمئة والتضخم الشهري 7%. وفي يوليو كان الرقم السنوي 47.83%.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 85.51 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وانخفضت الليرة قليلاً بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار خلال التداولات.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 5.89 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 49.41 بالمئة وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

واعتبر الخبير الاقتصادي في شؤون الأسواق الناشئة تيموثي آش في تصريحات عبر البريد الالكتروني إن آخر مؤشرات التضخم في تركيا «مريعة للغاية».

وأضاف «هذا سيزيد من الضغط على (المصرف المركزي) للإقدام على زيادة إضافية كبيرة في أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 25%».

وفي يونيو، رفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 في المئة في أول اجتماع له منذ تشكيل إردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بثقة المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات في مايو.

وحققت الليرة مكاسب في أعقاب هذا الإعلان، إذ ارتفع سعر صرفها إزاء الدولار بثمانية في المئة، بينما انخفضت كلفة إقراض الحكومة التركية.

وقال المحلل ليام بيتش من «كابيتال إيكونوميكس» إن «المخاطر ستبقى مرتفعة طالما بقي إردوغان في الحكم».