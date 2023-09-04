الصين تدعم الاقتصاد.. فتقود ارتفاعات الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة نوفو نورديسك لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة خلال التداولات بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

وزادت أسهم شركات التعدين 1.3 بالمئة وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.6 بالمئة ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنماركية إنها أصدرت عقاراً بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة إل. في. إم. إتش من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة.





الصين

وارتفعت الأسهم الصينية بقوة وسط إجراءات جديدة للإصلاح بما شمل تيسير قواعد الإدراج وتوقعات بدعم إضافي للسياسات لقطاع العقارات المتعثر.

وصعد مؤشر «هانغ سينغ تشاينا إنتربرايز» بنسبة 3.6%، وقادت «لونغ فور غروب» و«تشاينا ريسورسز لاند» هذه الارتفاعات. كما ارتفع مقياس «بلومبرغ إنتليجنس» لأسهم المطورين بأكثر من 8%، وصعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الصينية بنسبة 1.7%، ليضيف إلى مكاسب يوم الجمعة، عندما تم إغلاق سوق الأسهم في هونغ كونغ بسبب إعصار.

وارتفعت أسهم شركة «كانتري غاردن هولدينغز» بنسبة 17%. وسددت شركة البناء المتعثرة سندات مستحقة بالرينغيت الماليزي وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. بالنسبة لمؤشر «سي إس آي 300»، قادت المؤشرات الفرعية للطاقة والمواد التقدم.





اليابان

ارتفعت الأسهم اليابانية ووصل توبكس لأعلى مستوى في 33 عاماً إذ أعطى تراجع الين دعماً واسع النطاق للسوق، كما ارتفعت الأسهم الحساسة للأوضاع الاقتصادية وسط تعزيز لآراء بأن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الانزلاق في ركود.

كما ساد التفاؤل معنويات السوق بسبب مكاسب سجلتها الأسهم الصينية بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة.

وأنهى المؤشر توبكس التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 1.02 بالمئة مسجلاً 2368.29 نقطة بما شكل أعلى مستوى في اليوم وذروة جديدة في 33 عاماً.

وصعد المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة إلى 32939.18 نقطة وهو أعلى مستوى في الجلسة ومستوى ارتفاع جديد في شهر.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف مايو.

وقفز قطاع الحديد والصلب 4.11 بالمئة متفوقاً على باقي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو كما ارتفع قطاع الشحن 3.32 بالمئة.

كما جاء قطاع شركات تصنيع معدات النقل في المرتبة الثالثة في قطاعات البورصة الفرعية مرتفعاً 2.78 بالمئة إذ عزز ضعف الين قيمة الإيرادات في الخارج.

وصعد سهم مازدا 4.14 بالمئة ونيسان 3.64 بالمئة وتويوتا 3.1 بالمئة.