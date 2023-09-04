500 مليون درهم مبيعات عروض «صيف الشارقة»

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء الأحد الستار على فعاليات النسخة العشرين من عروض «صيف الشارقة 2023»، وسط أجواء احتفالية أقيمت في سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، شهدت الإعلان عن نتائج السحب الكبير، حيث ابتسم الحظ لفائز بسيارة نيسان بترول 2023، فضلاً عن عشرين فائزاً بقسائم شرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم إلى جانب 5 تذاكر سفر سياحية.



وسجلت «عروض صيف الشارقة» التي نظمتها غرفة الشارقة على مدار أكثر من شهرين تحت شعار «يا هلا بصيفنا في الشارقة»، نجاحاً باهراً انعكس في تحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عديدة أخرى، حيث تجاوز إجمالي العوائد والمبيعات المحققة أكثر من 500 مليون درهم، في حين بلغ عدد الفائزين بباقي الجوائز التي رصدتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومراكز التسوق المشاركة بالحدث أكثر من 100 فائز على مدار شهرين بجوائز وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 3 ملايين درهم.



كما حظيت فعاليات العروض بإقبال الآلاف من جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها، والتي مكنتهم من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث قضى سكان وزوار الإمارة مع أسرهم عطلة صيفية بأوقات حافلة بالمرح والترفيه، إلى جانب الاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن الخصومات التي منحتهم فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء الشارقة.



وشهدت عروض «صيف الشارقة» مجموعة واسعة من الحملات التسويقية من أبرزها «عروض العودة للمدارس»، التي نظمتها غرفة الشارقة خلال الفترة من 22 أغسطس الماضي ولغاية 3 سبتمبر الجاري، ونجحت في استقطاب عدد كبير من المتسوقين الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات الكبرى والعروض القيّمة التي قدمتها مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية في كافة مدن إمارة الشارقة، على مجموعة واسعة من أفضل المستلزمات المدرسية والتعليمية والتي شملت الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وغيرها العديد من المنتجات.