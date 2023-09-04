«مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات الدورة الـ 26 بنجاح

اختتمت أمس الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، فعالياتها بنجاح كبير، وسط إشادة المتسوقين وزوار دبي بما قدمتها خلال الفترة الماضية، حيث كانت موسماً مليئاً بالمرح والفعاليات المشوقة والعروض الترويجية في جميع أنحاء المدينة وخلال صيف 2023.

احتفلت دبي بالدورة السادسة والعشرين لـ«مفاجآت صيف دبي» بحفلات موسيقية مذهلة للعديد من الفنانين المشهورين عالمياً، وأطباق ونكهات شهيّة في أفضل المطاعم الحائزة جوائز عالمية، وتجارب التسوّق الفريدة، والسحوبات الرائعة على العديد من الجوائز القيّمة، والمسرحيات الكوميدية، والعروض الترفيهية، وتخفيضات لا تفوّت في عدد كبير من المتاجر ومراكز التسوق.

وكانت هذه الدورة من «مفاجآت صيف دبي» قد انطلقت بـفعالية «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، وانتهت بالتخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، لتقدم تخفيضات كبرى وصلت إلى 90 % في العديد من المنتجات لأشهر العلامات التجارية والتي شملت الأزياء، والمفروشات المنزلية والديكورات الخارجية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والبصريات، والإلكترونيات، بالإضافة إلى عروض المتاجر متعددة الأقسام.

كما شهد «أسبوع الصيف للمطاعم» مشاركة 60 من أفضل وأشهر المطاعم في جميع أنحاء المدينة، والتي قدّمت للزوار ألذ الأطباق وأشهى النكهات من المأكولات الشعبية، والأطباق العالمية الفاخرة بأسعار لا تُضاهى.

وحظيت العديد من العائلات والأطفال بأجواء رائعة في «عالم مدهش»، حيث استمتعوا بمجموعة كبيرة من الألعاب الممتعة، والمسابقات، وورش العمل، والحلويات اللذيذة. وشهدت فعاليات «مفاجآت صيف دبي» عدداً من العروض الترفيهية والحفلات الحية التي قدّمها نخبة من الأسماء الفنية مثل حسين الجسمي، وكاظم الساهر، ومحمد عبده، وفرحان أختر، وديفيدو، وجاه خاليب.

كما شهد موسم «بيت ذا هيت» (Beat the Heat) لهذا العام إقامة 6 حفلات موسيقية وعروض ضخمة شارك فيها العديد من الفنانين الموهوبين الصاعدين كفنان الراب ويجز، وفرقة كارايوكي، ومسار إجباري، بالإضافة إلى الفنان ديزي تو سكيني (Dizzy Too Skinny)، ومغني الراب بلطي، وفرقة أوتوستراد، وفرقة شارموفرز، ودي جي أصيل، والذين قدموا جميعاً عروضاً وحفلات على مسرح «ذا أجندا».

كما استضافت ريل سينما سلسلة من الفعاليات المشوقة على مدى شهر للاحتفال مع مجموعة من الأفلام الضخمة والأنشطة الترفيهية، والتي تضمنت ظهوراً خاصاً للممثلين، وشراكات مع العديد من العلامات التجارية، وغير ذلك الكثير. وقد كان موسم الصيف مليئاً بالحماس والترفيه لعشاق السينما ومحبيها.

أما فنادق ومنتجعات دبي إلى جانب عدة وجهات ترفيهية، فقد قدمت للزوّار عروضاً مذهلة، أهمها عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free) والذي جعل من مدينة دبي ملاذاً صيفياً مثالياً للعائلات التي لديها أطفال، مع مزايا مذهلة تضمنت الدخول مجاناً على المرافق الترفيهية وكذلك الإقامة الفندقية المجانية، هذا بالإضافة إلى عروض على مختلف المرافق والخدمات، وتخفيضات كبيرة في الأسعار – بما في ذلك العروض الحصرية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

واستمتع المتسوقون بمجموعة من العروض المذهلة في مختلف المتاجر والعلامات التجارية. أتاح عرض «صيف لا يُنسى بلو» في دبي فستيفال سيتي مول فرصة للمتسوقين بالفوز بمليون نقطة من نقاط برنامج ولاء «بلو» أسبوعياً عند الشراء بقيمة 300 درهم أو أكثر.

وخلال عرض «تسوّق أكثر وفّر أكثر»، استفاد المتسوقون من العديد من العروض الرائعة والتخفيضات الحصرية في وجهات التسوق الشهيرة في جميع أنحاء المدينة. وقدم تطبيق وموقع Idealz فرصاً إضافية للفوز بمبلغ 2.5 مليون درهم نقداً، وشقة الأحلام في دبي عند إنفاق 25 درهماً فقط، وهكذا كان هذا الصيف موسماً مليئاً بالجوائز القيّمة والفرص المجزية.

«مفاجآت صيف دبي» موسم مليء بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية وعروض التجزئة والجوائز المميزة وكذلك المأكولات اللذيذة، والذي استمر حتى 3 سبتمبر 2023.



وحظيت «مفاجآت صيف دبي» بدعم من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.