أعلنت مبادلة كابيتال؛ شركة إدارة الأصول العالمية التي تدير محفظة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار أمريكي، وشركة «بتروبراس»؛ شركة الطاقة البرازيلية المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات التعاون، والفرص المتاحة لشركة «بتروبراس» للاستثمار في مشروع الوقود الحيوي الذي تطوره حالياً شركة مبادلة كابيتال في ولاية باهيا البرازيلية، ووقع مذكرة التفاهم وليد المقرب المهيري رئيس مجلس إدارة مبادلة كابيتال، وجان بول براتس الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس.



وتعتمد مذكرة التفاهم على اتفاقية موقعة في شهر أبريل من عام 2023 بين شركة «آسيلين» وولاية باهيا البرازيلية، لتطوير مشروع مصفاة حيوية لإنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام من محصول «ماكايوبا» البرازيلي المحلي.



وبهذه المناسبة قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: «يعد إنتاج الطاقة المتجددة من المحاصيل الزراعية البرازيلية مشروعاً مبتكراً وحيوياً، مع إمكانية تحقيق نتائج إيجابية بشأن مسيرة تحول الطاقة في البرازيل ومشهد الطاقة العالمي للأجيال القادمة.

وتؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المشترك لمبادلة كابيتال وشركة بتروبراس بالتحول في مجال الطاقة، ونحن متحمسون للعمل إلى جانب بتروبراس لابتكار منتج جديد محايد للكربون، من شأنه تسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام».



من جانبه قال جان بول تيرا براتس، الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس: «تنسجم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية لإعداد بتروبراس لمستقبل أكثر استدامة، والمساهمة في نجاح خططنا بشأن التحول في مجال الطاقة. ونحن متحمسون لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا المشروع، والذي نعتقد أنه سيزيد من تنويع محفظة بتروبراس، ويدعم هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».