أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقدها شراكة جديدة مع «جي بي مورغان بايمنتس» لتعزيز عروض قبول المدفوعات الرقمية للتجار.

وتزاول «جي بي مورغان بايمنتس» نشاطها في أكثر من 160 دولة وبما يزيد على 120 عملة مختلفة، وتعد واحدة من الشركات الرائدة في معالجة المدفوعات لدى التجار على مستوى العالم من حيث حجم المعاملات.

ومن شأن حلول القبول المبتكرة لشركة «نتورك إنترناشيونال» وخبرتها الطويلة في مجال المدفوعات الرقمية وخدمات القيمة المضافة في المنطقة أن تساعد «جي بي مورغان بايمنتس» على توسيع واستكمال حلول المدفوعات الحالية التي تقدمها لعملائها في المنطقة.

وانطلاقاً من مكانتها كشركة مدفوعات رائدة، تقدم «نتورك إنترناشيونال» طيفاً متكاملاً من حلول الدفع المدعومة بالتكنولوجيا للتجار والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وأحجامها. وتعاونت الشركة بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط لتعزيز الشمول المالي وحفز مسار التحول الرقمي.

وقال عبد العزيز الدهمش، العضو المنتدب لشركة «نتورك إنترناشيونال» في السعودية: «يسرنا التعاون مع شركة عالمية رائدة مثل (جي بي مورغان بايمنتس)، ونتطلع إلى توظيف قدراتنا المشتركة للارتقاء بنظام المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط. ولطالما كانت (نتورك إنترناشيونال) شريكاً استراتيجياً موثوقاً لمساعدة البنوك والعملاء على توسيع نطاق انتشارهم في المنطقة، ونجدد في هذا السياق التزامنا بتقديم حلول دفع مبتكرة وتعزيز الشمول المالي. ويتيح لنا مثل هذا التعاون الاستراتيجي إحراز تقدم كبير في المنطقة وتعزيز موقعنا الريادي. ويسرنا أن تتيح (جي بي مورغان بايمنتس) لعملائها من التجار إمكانية الوصول إلى حلول قبول المدفوعات التي توفرها (نتورك انترناشيونال) في المنطقة».

وفي إطار تعليقه على نمو «جي بي مورغان بايمنتس» وخططها للتوسع في المنطقة، صرّح سانديب داوان، رئيس المنتجات لشركة «جي بي مورغان بايمنتس» في مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل منطقة الشرق الأوسط جزءاً مهماً من أجندة نمو المدفوعات لشركة (جي بي مورغان بايمنتس)، ويشرفنا التواجد هنا اليوم أملاً بأن نحظى بمزيد من الفرص لتطوير وتعزيز أعمالنا في المنطقة. كما يسرنا أن نتعاون مع شركات إقليمية بارزة مثل (نتورك إنترناشيونال) لاستكمال قدراتنا الحالية في المنطقة، وذلك انطلاقاً من هدفنا المتمثل بتقديم أفضل العروض لعملائنا عبر منصاتنا ومنصات شركائنا».