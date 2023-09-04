4 خطوات للتسجيل في ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس»



جددت الهيئة الاتحادية للضرائب، دعوتها للشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، للمبادرة بالتسجيل في ضريبة الشركات، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023. مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر منصة «إمارات تاكس»، على مدار الساعة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن إتمام إجراءات التسجيل في ضريبة الشركات من خلال 4 خطوات رئيسة تتميز بالسهولة.

وأكدت الهيئة أهمية الإسراع بالتسجيل في ضريبة الشركات، خصوصاً بالنسبة للأعمال المُشار إليها ذات الشخصيات الاعتبارية الخاضعة للضريبة، التي بدأت سنتها المالية فعلياً في شهر يونيو الماضي 2023.

وكانت الهيئة قد أطلقت في شهر يناير 2023، مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات»، عبر منصة «إمارات تاكس»، وأتاحت التسجيل لبعض الفئات من الخاضعين للضريبة، كما فتحت الهيئة في شهر مايو 2023، باب التسجيل في ضريبة الشركات، للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في الدولة، وأكدت أنها ستحرص على منح الخاضعين للضريبة متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية، وسيتم منح الأولوية للخاضعين للضريبة، الذين بدأت السنة المالية الخاصة بأعمالهم في 1 يونيو 2023، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تسهيل إجراءات التسجيل.





4 خطوات

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن التسجيل متاح عبر منصة «إمارات تاكس»، على مدار الساعة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن إتمام إجراءات التسجيل في ضريبة الشركات من خلال 4 خطوات رئيسة، تتميز بالسهولة والوضوح، وتستغرق حوالي 30 دقيقة، وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة يُتيح مقطع فيديو يتضمن شرحاً وافياً لخطوات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس»، التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بهدف تيسير عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة بأسهل وأسرع الطرق لكافة المستخدمين.

فبالنسبة للمُسجَّلين لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، يقوم الخاضع لضريبة الشركات بالدخول على حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم يقوم بتحديد الشخص الخاضع للضريبة من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ثم يقوم باستكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات، وتقديم المستندات المطلوبة، وبعد الموافقة على طلب التسجيل، يمكنه الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت أنه بالنسبة للخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، يتعين عليهم إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، ويُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس»، باستخدام الرابط وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال إنشاء حساب الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، وإتمام طلب التسجيل.





بيانات دقيقة

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة، وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح، مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني، يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة، وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية، وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.

وأشارت إلى أنه يجب تحديد نسب المُساهمة، وفقاً للملكية الفعلية للمساهمين عند تعبئة نموذج طلب التسجيل، ويجب أن يكون تاريخ التأسيس مطابقاً لتاريخ بدء الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس، كما يجب التحقق من الفترة الضريبية المذكورة للشركة.

وأوضحت الهيئة أنه يتعين على الكيانات التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل منفصل، والحصول على رقم ضريبي أولاً، ثم التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية في وقت لاحق تعلن عنه الهيئة.





توعية شاملة

وشهدت الفترة الماضية إطلاق الهيئة الاتحادية للضرائب، حملة تعريفية شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتتضمن الحملة - المُستمرة حتى نهاية العام الحالي - تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية، وورش العمل الحضورية في جميع إمارات الدولة، حيث يناقش ممثلو الهيئة قانون ضريبة الشركات، والإجراءات التي تساعد على الامتثال الذاتي، كما تشتمل الحملة على مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، يتم من خلالها عرض مواد توعوية حول «ضريبة الشركات».

وأطلقت الهيئة في شهر يونيو الماضي، منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وأتاحت المنصة العديد من ورش العمل التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، وكيفية إنشاء ملف تعريف مُستخدم جديد على منصة «إمارات تاكس»، والمُستندات المطلوبة للتسجيل، ومُعالجة طلب التسجيل، وإصدار رقم التسجيل لضريبة الشركات.