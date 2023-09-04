كشفت «جونسون كونترولز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المباني الصحية والذكية، عن تقنية «التبريد كخدمة»، والتي تمثل ابتكاراً جديداً في صناعة التبريد الخاصة بالمباني. ويوّفر الحل الجديد تقنية مبتكرة، ستحدث تغييراً إيجابياً في نماذج التبريد التقليدية، ويغطي نظام «التبريد كخدمة»، والذي تتم إدارته بالكامل بواسطة شركة «جونسون كونترولز»، دورة عملية التبريد بكاملها، ابتداءً من ترقية المعدات والتجهيزات التقنية، إلى التشغيل والخدمة والصيانة، ما يضمن الأداء الأمثل، ويحقق رضا مالكي الأبنية ومشغليها.

وستطلق الشركة هذا المنتج خلال هذا العام 2023، مع عميل مقره دولة الإمارات. وتوّفر خدمة «التبريد كخدمة» حلاً متكاملاً للتبريد، ويتضمن ذلك الاستشارة والتصميم وتركيب المعدات، والربط الرقمي، ومجموعة متكاملة من الخدمات المرنة القابلة للتطوير لتناسب احتياجات العملاء. كما أنها تناسب المرافق الجديدة والحالية، ويمكن تصميمها لتلبية احتياجات مجموعة من قطاعات الأعمال، بما فيها إدارة العقارات السكنية والمكاتب التجارية، والتجزئة والضيافة وغيرها. وباعتبارها نموذجاً للدفع حسب الاستخدام، يمكن للعملاء الدفع فقط حسب استخدامهم.

