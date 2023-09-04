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مصرع 3 باكستانيين بتحطم مروحية عسكرية

9/4/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحطّمت مروحية تابعة للبحرية الباكستانية في مدينة في جنوب غرب البلاد، اليوم، نتيجة ما يُعتقد بأنه عطل ميكانيكي، ما أسفر عن مقتل أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن الجيش.

وكانت المروحية تقوم بطلعة تدريبية في مدينة كوادر في ولاية بلوشستان، وفق ما أفاد ناطق باسم سلاح البحرية.

وتحطّمت طائرة «سي كينغ» أثناء إقلاعها (05,00 ت غ)، بعد حريق في المحرّك وفقدانها الجزء الخلفي، وفق تقرير أولي.

وأفاد الناطق باسم سلاح البحرية بأن الحادث العائد على الأرجح لعطل تقني أسفر عن مقتل ضابطين ومجند.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل ستة جنود في الولاية بعدما تحطّمت مروحية في بلدة خوست الجنوبية.

وقبل شهر من ذلك، لقي ستة جنود آخرين، بينهم أحد كبار قادة الجيش، حتفهم لدى تحطم مروحيتهم أثناء عمليات إنقاذ أعقبت فيضانات في بلوشستان.

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