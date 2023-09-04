بوتين: روسيا مستعدة لتصدير الحبوب بشرط
التاريخ
9/4/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الاثنين" أن روسيا مستعدة لاحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الاسود "ما ان يتم" رفع القيود عن صادراتها.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي بجنوب روسيا، "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".
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