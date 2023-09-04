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بوتين: روسيا مستعدة لتصدير الحبوب بشرط

9/4/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الاثنين" أن روسيا مستعدة لاحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الاسود "ما ان يتم" رفع القيود عن صادراتها.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي بجنوب روسيا، "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".

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