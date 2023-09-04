فرديناند ينصح نجم مانشستر بالانتقال للسعودية

ووجد سانشو نفسه في أزمة كبيرة، بعدما اتهمه مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، بعدم الجدية في التدريبات التي سبقت مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي أمس الأحد (1-3)، والتي أدت لاستبعاده من المباراة.

ولم يصمت اللاعب الإنجليزي الدولي أمام ذلك الاتهام، وأصدر بيانا دافع خلاله عن نفسه ودعا الجميع لعدم تصديق تصريحات المدرب الهولندي واتهمه بعدم العدل، مضيفا "أعتقد أنه هناك أسباب أخرى وراء استبعادي، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة، لا أرى أن ذلك عادلا".

وعلق فرديناند على تلك الأزمة خلال "البودكاست" الخاص به قائلا "سانشو من المستحيل أن يصدر مثل ذلك البيان دون أن يكون واثقا من أنه تدرب جيدا. هذا هو الفارق، ربما يرى سانشو أنه تدرب جيدا لكن معايير المدرب قد تكون مختلفة".

وأضاف "هناك طريقتان فقط لإنهاء تلك الأزمة، الأولى هي رحيل اللاعب إلى السعودية حيث مازال سوق الانتقالات مفتوحا هناك، والثانية هي البقاء على مقاعد البدلاء حتى نهاية الموسم".

يشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لهذا الموسم ستقفل في السابع من سبتمبر الجاري، فيما أغلقت في جل الدوريات الأوروبية الجمعة الماضي.