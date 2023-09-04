البيع خارج مديريات تسجيل الأراضي غير معترف به

وأضاف أنه عند بيع أي عقار يجب مراجعة مديرية تسجيل الأراضي الذي يقع العقار ضمن اختصاصها، وعدا ذلك يعتبر البيع باطلا، ويعرض من قام به للمساءلة استناداً لأحكام المادة 23 من قانون الملكية العقارية لسنة 2019، بحسب بترا.

وبين العموش، أنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل " قوشان"، ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، إضافة إلى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.

ونبّه العموش، من عدم الانجرار خلف إعلانات البيع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تعرض المواطنين للاحتيال والتضليل، مشدداً على عدم جواز مزاولة أي شخص لأعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا من خلال مكتب عقاري مرخص، وذلك من أجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري.