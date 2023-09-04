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رئيس الوزراء يتفقد المستشفى المصرى القبطى فى العاصمة الكينية نيروبى

9/4/2023 2:36:29 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية نيروبي، على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته بالمستشفى كل من السفير وائل نصر الدين، والأنبا بولس، بطريرك عموم افريقيا، ومسئولى المستشفى.

وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول مكونات المستشفى الذي يضم طاقما طبيا محترفا يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة.

وتمت الإشارة إلى أن المستشفى يُصنَّف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية.
وتجوّل رئيس الوزراء في المستشفى، حيث زار مجموعة من غرف رعاية المرضى، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المستشفى يضم 260 سريرًا إجمالًا، و7 غُرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى، و18 سرير رعاية مُركزة، و27 وحدة لخدمة الأطفال حديثي الولادة، من بينها خدمات الحضَانات والعلاج الضوئي والتدفئة، و33 وحدة غسيل كُلى.
كما يحتوي المستشفى على معمل حاصل على اعتماد الأيزو، ويضم قسم الأشعة وحدة تصوير شعاعي بانورامي، ووحدة أشعة رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية وجهاز السونار رباعي الأبعاد، وجهاز تصوير الثدي بأشعة الماموجرام، وجهاز التصوير الإشعاعي (التنظير الفلوري)، و3 وحدات أسنان، كما أضيف مؤخرًا للمستشفى معمل قسطرة، كما يضم قسمًا للأورام وصيدلية، ووحدة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، ووحدة العلاج الطبيعي.

وتم التأكيد أن المستشفى من خلال "مركز الأمل" قدّم
العلاج والرعاية الصحية لما يزيد على 56 ألف مريض بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بالمجان.

رئيس الوزراء خلال زيارته للمستشفى المصرى القبطى فى نيروبى (1)

رئيس الوزراء خلال زيارته للمستشفى المصرى القبطى فى نيروبى (3)

رئيس الوزراء خلال زيارته للمستشفى المصرى القبطى فى نيروبى (4)



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