كما يعقد مجلس الأمن الدولى غدا الثلاثاء، نقاشا مفتوحا حول سبل تطوير أليات عمله و اعمال توثيق الجلسات و متابعة تنفيذ القرارات فى المرحلة القادمة ، كذلك ستتم مناقشة اجندة عمل المجلس خلال سبتمبر الجارى بعد انتقال الرئاسة الدورية للمجلس الى البانيا .

وتقرر ان تعقد اللجنة العسكرية فى مجلس الأمن اجتماعا بعد غد – الأربعاء – يعقبه اجتماع لمجموعة العمل الدولية الخاصة بحماية الاطفال فى مناطق الصراعات لبحث اوضاع الاطفال فى الصومال على ضوء تقرير لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف " كشف عن انتهاكات خطيرة بحق الاطفال فى مناطق التوتر الأمنى فى الصومال .



وسيتابع مجلس الأمن الدولي على مدار جلسات انعقاده هذا الاسبوع الأوضاع فى أوكرانيا على ضوء الانتخابات المحلية و البلدية التى تعتزم روسيا اجراءها فى العاشر من سبتمبر الجاري.

كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الخميس القادم لتقييم نشاطاته في مجال حفظ السلام وبعثاته حول العالم وذلك إعمالا للقرار الأممي رقم 2387 الصادر في 20 سبتمبر2017 والقاضي بعقد اجتماعات دورية لمراجعة عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة دوريا، و سيترأس جان بيير لاكروكس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أعمال الاجتماع.





وسيناقش مجلس الأمن هذا الأسبوع - في جلسة لم يتحدد موعدها حتى حينه - مسودة قرار للمجلس حول إزالة مخزونات الفحم الموجودة في مدينة قيسمايو الصومالية وحولها باعتبارها تهديدا محتملا لأوضاع الحماية المدنية بها.



ويعقد مجلس الأمن في السابع من سبتمبر الجاري اجتماعا للجنة العقوبات على جنوب السودان المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 2206 حيث ستتم مناقش تقرير لجنة الخبراء رسميا حول سير ونتائج تلك العقوبات الدولية والخطط المستقبلية ذات الصلة.





و تقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم الجمعة القادم اجتماعا للجنة العقوبات على الكونغو الديمقراطية والمشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1533 لاستعراض تقرير الخبراء واعتماده رسميا وكذا مناقشة خطط العمل المستقبلة للجنة.



وحول العقوبات الدولية المفروضة على هاييتي بموجب القرار 2653 تقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة على مستوى الخبراء لاعتماد تقريرهم في هذا الصدد وكذلك يعقد المجلس جلسة تشاورية حول تقارير الشرطة الدولية "الإنتربول" حول الانتهاكات في هاييتي والمتورطين فيها.



ومن مشروعات القرارات التي سيناقشها مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع والمدرجة في بنود أعماله مسودة قرار يقضي بنشر قوات غير أممية في هاييتي وذلك على ضوء إعلان كينيا في يوليو الماضي عن رغبتها في قيادة قوة من هذا النوع لحفظ السلام في هاييتي.









