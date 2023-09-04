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الرئيس العراقي يؤكد دعم المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز

9/4/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، دعمه كل المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع العراقيين.



وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /الاثنين/-، أن الأخير "زار محافظة السليمانية، واستقبله محافظ السليمانية هافال أبو بكر، حيث أكد رشيد ضرورة بذل الجهود لمكافحة كل أشكال الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم كل المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع العراقيين".



وشدد الرئيس العراقي، على ضرورة إنشاء مراكز ثقافية تٌعرف بالثقافة الكردية وتاريخها، فضلا عن الحفاظ على الآثار الموجودة في المحافظة والاهتمام بالمتحف الخاص بها.



من جهته، أكد المحافظ هافال أبو بكر، استمرار المحافظة بكافة دوائرها بالعمل على توفير الخدمات للمواطنين وبما يحقق تطلعاتهم بالاستقرار.







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