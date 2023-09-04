وفي تصريحات سابقة،

السوداني، أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلاقي جزاءها العادل، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، السيد شاخوان عبد الله، وجرى، خلال اللقاء، البحث في التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، واستعراض الواقع المحلّي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوّعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية."

وشهدت كركوك، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.



