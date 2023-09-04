Tuesday, 05 September 2023 02:21 GMT

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك

9/4/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Youm7) وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء "واع".

وفي تصريحات سابقة،
السوداني، أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلاقي جزاءها العادل، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، السيد شاخوان عبد الله، وجرى، خلال اللقاء، البحث في التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، واستعراض الواقع المحلّي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوّعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية."

وشهدت كركوك، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.



MENAFN04092023000132011024ID1107005414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث