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المغرب يحصل على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة آسيان

9/4/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزراء الخارجية لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين بجاكارتا، منح المملكة المغربية وضع "شريك الحوار القطاعي" لدى هذا التجمع.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الشؤن الخارجية المغربية بأنه بموجب هذا القرار أصبح المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.

وأضاف البيان أن تأكيد وضع "شريك الحوار القطاعي" للمغرب يكرس رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المغرب على مناطق جيوسياسية جديدة، ويشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.

وأوضح البيان أن الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح "وضع شريك الحوار القطاعي" للمغرب تم خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية ببلدان الآسيان والمنعقد يومي 11 و12 يوليو 2023 بجاكارتا.

يشار إلى أنه تم في نفس الاجتماع منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.



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