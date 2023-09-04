واستقبل قداسة البابا عددًا من الآباء الكهنة من إيبارشيتَي الخرطوم وأم درمان، واطمأن منهم على أحوالهم وأحوال أهالينا السودانيين الموجودين في مصر، وأجاب أسئلتهم واستفساراتهم بروح الأبوة، وشكر الآباء قداسته على محبته ورعايته لهم وللأسر السودانية الموجودة في مصر.

وبعدها استقبل قداسته عددًا من خدام وخادمات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وعددًا من الخدام السودانيين، وأشاد قداسة البابا بجهودهم وشجعهم على الاستمرار فى عملهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الراحة للأسر السودانية.

وحضر اللقائين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات.

























