Tuesday, 05 September 2023 02:21 GMT

البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة الخرطوم ويطمئن على أوضاع السودانيين فى مصر

9/4/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مدار اليوم الاثنين، لقائين فى المقر البابوي بالقاهرة، بهدف الاطمئنان على أحوال السودانيين الذين جاءوا إلى مصر بسبب الظروف المتوترة فى الداخل السودانى.

واستقبل قداسة البابا عددًا من الآباء الكهنة من إيبارشيتَي الخرطوم وأم درمان، واطمأن منهم على أحوالهم وأحوال أهالينا السودانيين الموجودين في مصر، وأجاب أسئلتهم واستفساراتهم بروح الأبوة، وشكر الآباء قداسته على محبته ورعايته لهم وللأسر السودانية الموجودة في مصر.

وبعدها استقبل قداسته عددًا من خدام وخادمات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وعددًا من الخدام السودانيين، وأشاد قداسة البابا بجهودهم وشجعهم على الاستمرار فى عملهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الراحة للأسر السودانية.

وحضر اللقائين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات.


المقابلة



جانب من الحوار



جانب من المقابلة



جانب من لقاء البابا



لقاء البابا تواضروس



لقاء البابا



MENAFN04092023000132011024ID1107005412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث