Tuesday, 05 September 2023 02:21 GMT

البابا تواضروس الثانى يلتقى مديرى مؤسسة سمعان الخراز بالمقر الباباوى

9/4/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Youm7) عقد قداسة البابا تواضروس الثان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا اليوم الاثنين، فى المقر البابوى بالقاهرة، مع مديرى إدارات مؤسسة القديس سمعان الخراز الخيرية بالمقطم، والتى أسسها الأب القمص سمعان إبراهيم وكهنة دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وتخضع حاليًا للإشراف المباشر لقداسة البابا، وذلك بحضور المهندس رفيق الطوخى مدير الديوان البطريركى، ومدير عام المؤسسة.


واستمع قداسة البابا لشرح عن دور كل إدارة والأنشطة التى كانت تقوم بها فى الفترات الماضية، والنمو والتطور الحادث فى هذه الأنشطة حاليًا إلى جانب الرؤية المستقبلية لكل منها، وأشاد قداسته بجهودهم وناقش معهم التحديات التى يواجهونها وكيفية التعامل معها لتخطيها والتغلب عليها.


وفى ختام اللقاء شكرهم قداسة البابا وقدم لهم هدية تذكارية.


جانب من لقاء البابا



لقاء البابا



MENAFN04092023000132011024ID1107005411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث