واستمع قداسة البابا لشرح عن دور كل إدارة والأنشطة التى كانت تقوم بها فى الفترات الماضية، والنمو والتطور الحادث فى هذه الأنشطة حاليًا إلى جانب الرؤية المستقبلية لكل منها، وأشاد قداسته بجهودهم وناقش معهم التحديات التى يواجهونها وكيفية التعامل معها لتخطيها والتغلب عليها.

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