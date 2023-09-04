Tuesday, 05 September 2023 02:21 GMT

الصحة: إطلاق استراتيجية السكان تحت رعاية الرئيس السيسي تضمن التوافق بين كل المؤسسات

9/4/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يضمن التوافق من كل مكونات الدولة المصرية تنتج استراتيجية متكاملة تعمل فيها مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.



وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تنظيم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والتنمية
هي استراتيجية وطن، موضحا أن الاستراتيجية بكل بنودها ستكون شاملة وتتطرق لتمكين المرأة باعتباره محور مهم.



وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك 12 من وزراء الصحة من الدول الصديقة وكل سفراء الدول الصديقة والشقيقة، كما أن هناك 12 منظمة أممية 17، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما توجد مشاركة من الوزارات المعنية من التضامن والاوقاف.



وتابع: "القضية السكانية ليست قضية وزارة أو حكومة فقط ولكنها قضية وطن بمؤسساته حتى مؤسسات المجتمع المدنية والجمعيات الأهلية مشاركة بشكل كبير وممثلي الكنيسة والازهر والاوقاف".





تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمى للسكان والتنمية بداية من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص زائر.









MENAFN04092023000132011024ID1107005410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث