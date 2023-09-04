Tuesday, 05 September 2023 02:21 GMT

نائب وزير الصحة: المؤتمر العالمي للسكان يهدف لتبادل الخبرات بين الدول

9/4/2023 2:36:22 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن المؤتمر العالمي للسكان يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول وبعضها في مجال قضايا السكان والصحة، بالإضافة إلى توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى الدول النامية والمتقدمة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن المؤتمر سيشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتي تهتم بالاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية، وهناك توجهات استراتيجية جديدة تتعلق بالتعليم والتعلم والتوعية المجتمعية، وهناك تدخلات تؤدي للاستفادة من الثروة البشرية في جمهورية مصر العربية.



وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن ضمان الحقوق الإنجابية يشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين وهو ما لم يكن موجودا في الاستراتيجيات الماضية، ونضع خطة واضحة للتعامل مع هذه الفئة، وكذلك الشباب لها محور يضمن كيفية الاستفادة من طاقاتهم.









MENAFN04092023000132011024ID1107005408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث