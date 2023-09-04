

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، أن ممارسات الغرب اضطرتنا لتعليق صفقة الحبوب بسبب العراقيل التي تحول دون توريد صادراتنا الزراعية، مبينا في الوقت نفسه أنه رغم العقبات تعتزم روسيا الاستمرار في تصدير المواد الزراعية والأسمدة لاستقرار الأسعار في العالم.



وتابع بوتين:" الغرب كان يخدعنا بالحديث عن مبادرة البحر الأسود لأن 70% من الحبوب وصلت إلى الاتحاد الأوروبي، بينما وصل 3% فقط إلى الدول المحتاجة".

وأردف قائلا: "إننا نورد الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية، وسنتحمل تكاليف النقل، وننظر للعمل مع تركيا وقطر لتوريد مليون طن من الحبوب كبديل "لصفقة الحبوب" وهذه مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الإفريقية".



وحول التعاملات التجارية بين روسيا وتركيا ، قال بوتين "إننا نتوجه لتعزيز العملات الوطنية في تعاملاتنا التجارية وهناك تقلص في استخدام اليورو والدولار، كما يجري العمل على بناء العلاقات بين المؤسسات المالية للبلدين..وهناك تطور في مجال الطاقة حيث يستمر بناء محطة "أكويو" النووية وهي مكونة من 4 مفاعلات بطاقة 1800 ميجاوات لتصبح تركيا دولة تحوز الطاقة النووية النظيفة".



وتطرق بوتين إلى استعداد روسيا لنقل الغاز عبر تركيا إلى دول ثالثة لكل الراغبين في شراء الغاز الروسي.



وبخصوص التعاون الزراعي، قال بوتين" إنه يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، وكان هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار بين البلدين".





وفيما يتعلق بالتسوية السورية، قال بوتين "إننا نقيم تعاونا مع تركيا في هذا الاتجاه"، مضيفا أنه من الضروري الاعتماد على النهج الأساسي لتسوية الأزمة السورية على غرار حماية وسلامة أراضيها والوصول إلى اتفاق وطني فيها.